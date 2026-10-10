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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Путин получил дизельное соглашение с Трампом без уступок в отношении Украины — ISW

Ослабление ограничений может принести России экономическую выгоду, не обеспечив уступок Москвы относительно прекращения войны против Украины, считают эксперты.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Путин и Трамп

Путин и Трамп / © Associated Press

США открыли российскому дизельному топливу доступ к своему и мировым рынкам, не получив от Москвы никаких уступок в отношении мира в Украине.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института войны (ISW).

«Разрешение на экспорт российского дизеля может увеличить доходы Москвы и предоставить ей дополнительные ресурсы для продолжения войны против Украины. Это решение также может усложнить усилия США, направленные на прекращение боевых действий. Прибыли от продажи нефтепродуктов позволят России и дальше финансировать военные расходы», — считают эксперты.

В Институте изучения войны обратили внимание и на переговорный аспект договоренности. По оценке аналитиков, решение Вашингтона является односторонней уступкой США, в то время как Россия не предложила встречных шагов в переговорах о завершении войны.

Дизельное соглашение между Трампом и Путиным — что известно

Президент США Дональд Трамп объявил, что договорился с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и другие рынки.

«Я только что провел чрезвычайно успешные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых была достигнута договоренность о том, что Россия немедленно поставит более 300 000 тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки, еще 500 000 тонн — в течение ноября, и 100 тысяч тонн сразу», — написал он в Social.

Одновременно стало известно, что Минфин США выдал временную лицензию (до 7 апреля 2027 года), разрешающую поставки российского дизельного топлива на рынок.

Из-за повреждений российских НПЗ в результате многочисленных украинских ударов этим летом и осенью Россия вводила запрет на экспорт дизельного горючего — последний раз был продлен на месяц 30 сентября.

Ранее Дональд Трамп пытался возложить ответственность за резкий рост цен на горючее на Киев и его удары по российским НПЗ.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что разрешение России продавать дизельное топливо — это инвестиция в войну.

Тем временем СМИ сообщили, что США могут оставить Украину без разведданных, если Киев не прекратит бомбить НПЗ России.

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