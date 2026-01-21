Владимир Путин / © Associated Press

В начале января 2026 Кремль получил от американской стороны обновленную версию мирного плана урегулирования войны в Украине, согласованный между Украиной и ЕС.

Об этом сообщает Bloomberg .

По имеющейся информации, пакет предложений был передан российскому диктатору через его помощника Кирилла Дмитриева. Это позволило Владимиру Путину заранее проработать документы и подготовить свои замечания перед ключевым этапом диалога.

Как сообщили в медиа, в ближайшее время ожидается прямая встреча представителей Кремля со спецпосланниками президента США Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Именно Кушнер, по мнению российской стороны, сыграл важную роль в структурировании переговорного процесса и определении рамок предстоящей дискуссии.

Отмечается, что, несмотря на то, что Москва официально считает получение плана весомым «шагом вперед», позиция страны-агрессорки остается неоднозначной. Источники отмечают, что многие пункты, критически важные для РФ, в проекте отсутствуют. К тому же ряд положений изложен в формулировках, не устраивающих российскую сторону. Пока Путин формирует пакет встречных предложений для обсуждения с американскими эмиссарами.

Напомним, на полях Всемирного экономического форума в Давосе зафиксировали длительную встречу спецпредставителя Трампа Стивена Уиткоффа и советника президента США Джареда Кушнера со специальным посланником президента России Владимира Путина Кириллом Дмитриевым.

Также американский лидер убежден, что российская и украинская стороны готовы к заключению мирного соглашения.

Ранее мы писали, что в Москве снова раздаются заявления о том, что цели Кремля в Украине выходят за пределы территории, обсуждаемой сейчас в последних мирных планах, и включают Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области.