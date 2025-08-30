Путин получил от Трампа "все, что только мог пожелать": Sky News раскрыло подлинные намерения "фюрера"

Владимир Путин и Дональд Трамп. / © Associated Press

Российский "фюрер" Владимир Путин получил от американского президента Дональда Трампа "все, что только можно пожелать".

Такое мнение высказал американский финансист и экономист Уильям Браудер, являющийся одним из самых влиятельных критиков Путина на Западе, в комментарии Sky News.

Он подчеркивает, что целью российского президента-диктатора было и "продолжить и выиграть эту войну".

"Ему (Путину – Ред.) не нравилось глобальное осуждение войны. Ему не нравилась идея о том, что санкции могут быть применены в отношении его нефтяной промышленности", - подчеркнул Браудер.

По его словам, призыв к санкциям по нефти - "это то, чего Путин очень боится". Впрочем, это требование было снято после саммита Путина и Трампа на Аляске 15 августа.

"Он получил то, что хотел. Путин делает то, что хочет, и его цели никто не мешает, и фактически Трамп дал ему зеленый свет", - добавил американский эксперт.

Напомним, военный корреспондент Sky News Майкл Кларк считает, что мир оказался под угрозой. В частности, считает он, встреча диктатора Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского может не состояться. Отчасти потому, что глава Кремля считает президента Украины нелегитимным, как и власть в Киеве в частности. Да, "фюрер" подчеркивает, мол, соглашение можно заключить на уровне министров иностранных дел. Впрочем, и Украина и США отказались.

