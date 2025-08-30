- Дата публикации
Путин получил от Трампа "все, что только мог пожелать": Sky News раскрыло подлинные намерения "фюрера"
Кремлевский хозяин очень боится нефтяных санкций.
Российский "фюрер" Владимир Путин получил от американского президента Дональда Трампа "все, что только можно пожелать".
Такое мнение высказал американский финансист и экономист Уильям Браудер, являющийся одним из самых влиятельных критиков Путина на Западе, в комментарии Sky News.
Он подчеркивает, что целью российского президента-диктатора было и "продолжить и выиграть эту войну".
"Ему (Путину – Ред.) не нравилось глобальное осуждение войны. Ему не нравилась идея о том, что санкции могут быть применены в отношении его нефтяной промышленности", - подчеркнул Браудер.
По его словам, призыв к санкциям по нефти - "это то, чего Путин очень боится". Впрочем, это требование было снято после саммита Путина и Трампа на Аляске 15 августа.
"Он получил то, что хотел. Путин делает то, что хочет, и его цели никто не мешает, и фактически Трамп дал ему зеленый свет", - добавил американский эксперт.
Напомним, военный корреспондент Sky News Майкл Кларк считает, что мир оказался под угрозой. В частности, считает он, встреча диктатора Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского может не состояться. Отчасти потому, что глава Кремля считает президента Украины нелегитимным, как и власть в Киеве в частности. Да, "фюрер" подчеркивает, мол, соглашение можно заключить на уровне министров иностранных дел. Впрочем, и Украина и США отказались.