Путин получил то, чего хотел, а Байден показал, что он не Трамп: реакция мировых СМИ на саммит президентов РФ и США

Иностранные СМИ сравнили саммит Байден-Путин с дипломатией "холодной войны", но увидели "луч надежды" для Запада.

За встречей двух мировых лидеров — президента США Джо Байдена и главы Кремля Владимира Путина — следил без преувеличения весь мир. Особой "измены" или "победы" не произошло. Россия и США приняли совместное заявление по стратегической стабильности, но приглашениями для взаимных визитов не обменялись. В ряде вопросов каждый остался на своих позициях.

ТСН.ua собрал реакцию мировых СМИ на первую встречу Байдена с Путиным в статусе президентов.

CNN: Путин получил то, чего хотел

Кажется, ни одно количество дружеских слов не помешает российскому лидеру продолжать упорно выполнять свою политическую программу как дома, в России, так и за ее пределами в условиях полной безнаказанности, пишет американское издание. Путин — настолько уверен в своей абсолютной власти дома, что может вступить на встречу с самым могущественным человеком на Земле, практически не теряя ничего.

Оптика саммита была адаптирована к внутренним потребностям Путина. Встречи просили США, что, в чем и заинтересован Кремль, подтверждает, что Путин - в статусе лидера на переговорах с президентом США.

"Решительный ответ Путина как на "теплую ванну" от прирученных российских СМИ, так и на вызовы зарубежных журналистов получит дома "баллы" от тех россиян, которые разделяют его убеждения, что именно Запад является опасным, непредсказуемым и агрессивным партнером в отношениях", — отмечает старший научный сотрудник программы "Россия и Евразия" в Центре Чатем Хаус Кир Джайлс.

"Нет сомнений, что Путин продолжит испытывать Байдена, если диалог зайдет в тупик или разовьется в невыгодном для Москвы направлении. Это еще не начало нормализации отношений. Это пауза в их дальнейшем ухудшении", — говорит старший российский аналитик Кризисной группы из Москвы Олег Игнатов.

Словом, Путин поехал в Женеву и получил именно то, что хотел. И он оставил Швейцарию с огромным дипломатической победой, просто появившись.

Politico: саммит дал надежду на улучшение связей Запада с Россией

Саммит Байдена-Путина дает союзникам США надежду на улучшение связей с Россией, на что рассчитывает остальная часть Запада, оценивает европейский Politico.

Для остального мира зрелище "Назад в будущее" Джо Байдена и Владимира Путина, воспроизводящее дипломатию "холодной войны", дало четкий луч надежды: по крайней мере Америка и Россия вновь говорят, создавая надежду, что два президента могли бы на самом деле иметь возможность сотрудничать.

И если Вашингтон наконец сможет снова начать сотрудничать с Москвой, возможно, это может сделать и остальной Запад — особенно страны ЕС, указывает Politico.

Саммит в среду на вилле среди просторного зеленого парка La Grange дал мало конкретных результатов, и основной из них имел особенно характер 1985 года (саммит в Женеве Рейгана и Горбачева): совместное заявление о стратегической стабильности, в которой бывшие и нынешние соперники супердержавы подтвердили принцип Рейгана-Горбачова — "ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна вестись".

The New Yorker: ничего безумного не произошло

Джо Байден провел саммит с Владимиром Путиным и ничего безумного не произошло, пишет издание. Триумф Женевы заключается в том, что это были не Хельсинки (речь идет о саммите США-Россия, который состоялся 16 июля 2018 года в Хельсинках с участием Дональда Трампа и Владимира Путина. Американские СМИ назвали встречу провальной для Трампа).

Время встречи в Женеве — после раунда встреч с западными коллегами в Европе — также подчеркнул подход Байдена "Я не Трамп". Президент США встретился с Путиным только после дней взаимного братания с западными союзниками.

The New Yorker также обратил внимание на реплику Байдена в конце его пресс-конференции. Президент США получил испытание из-за вопроса Кейтлан Коллинз из CNN о том, можно ли это назвать успешным саммитом, учитывая очевидное неповиновение Путина.

"Почему вы так уверены, что он изменит свое поведение, господин президент?" — спросила она.

Повернувшись к ней, Байден ответил: "Я не уверен, что он изменит свое поведение. Когда я сказал, что уверен в себе? Я ни в чем не уверен. Я просто констатирую факты".

Вспышка гнева, если не сказать больше, показала, что больше всего волновало Байдена: что он может быть изображен как тот, кто снова попадает в ловушку Путина. Увлечение Путиным было тем, что сделал Трамп, и Байден, очевидно, стремится быть не таким, как Трамп. Никто не собирался изображать его как "путинскую пешку". Позже, в аэропорту Байден, несколько смущенный, извинился перед журналисткой за свой ответ.

BBC: Байден хотел показать, что он не Трамп

Британское издание отмечает, что несмотря на высокую оценку женевских переговоров, разногласия остаются. Президенты США и России высоко оценили свои переговоры в Женеве, но не достигли конкретного прогресса на первой такой встречи от 2018 года. BBC отмечает, что Байден — для отечественной аудитории — также хотел доказать, что тур "Америка вернулась" также означает "я не Дональд Трамп".

Но когда Байден возвращался в США из Швейцарии самолетом, он сказал: "Мы ответим, если Россия не сделает то, что мы хотим, в кибер-отрасли, в области прав человека и остальных". Но как ответим? Это немного непонятно.

"И я уверен, что Путин, вернувшись в Москву, будет думать:" Ну, он сказал все эти вещи, но он с этим будет делать? "Путин и раньше наблюдал за западными лидерами. Возможно, он подумает, что Байден — это другой американский президент. Но я думаю, что Путин собирается проверить свои границы, и Байден в конце концов должен решить, как он будет реагировать", — отмечает журналист BBC.

The Washington Post: победила демократия

Контраст между Путиным и Байденом был четко продемонстрирован во время их отдельных пресс-конференций. Даже антураж этих событий был очень разным: Путин держался внутри; Байден был на улице, под ярким солнцем и с живописным фоном.

Байден отметил защиту прав человека и демократии. "Я указал (Путину. — Ред.), поэтому мы собираемся выразить свою обеспокоенность такими делами, как Алексей Навальный".

"Консерваторы, выступившие против саммита и опасались, что он принесет Путину победу, придется пересмотреть свою оценку. Говорилось не о конкретных результатах; речь шла о том, чтобы заявить, что лидер свободного мира — который откровенно заявляет о правах человека и уверен в своей демократической системе — опять работает", — отмечает издание.

Напомним, долгожданный президентский саммит США-РФ в швейцарской Женеве позади. "Измены" или "победы" не произошло. Каждый остался на своих позициях. ТСН.ua подробно проанализировал, почему Байден не начал новую "перезагрузку" с Путиным в Женеве.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку