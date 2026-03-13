Президент РФ Владимир Путин поддерживает Иран в войне

Россия помогает Ирану воевать против США и их союзников на Ближнем Востоке, поставляя ударные беспилотники собственного производства.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Radio France.

По его словам, правящий в Иране режим получает от Москвы российские варианты дронов «Шахед», производство которых было налажено на территории РФ.

«Раньше Иран передавал дроны России, а теперь они делают наоборот. Россия является союзником иранского режима», — подчеркнул Зеленский.

При этом украинский президент отметил, что Кремль получает выгоду от боевых действий, которые ведет Иран, нанося удары по нефтяным объектам в странах Персидского залива и блокируя движения нефтяных танкеров по Ормузскому проливу.

«С начала кризиса на Ближнем Востоке доходы от продажи российской нефти резко выросли. Они достигают $150 млн в день», — отметил он.

Зеленский добавил, что увеличение доходов от продажи нефти позволяет государству-агрессору вести собственную войну против Украины.

«Это деньги, которые немедленно инвестируются в военные усилия РФ», — подчеркнул украинский лидер.

Война на Ближнем Востоке: как Путин помогает Ирану

Напомним, ранее издание The Washington Post со ссылкой на источники в американской разведке сообщило, что Россия предоставила Ирану разведывательную информацию, которая может помочь Тегерану атаковать американские военные корабли, самолеты и другие стратегические объекты в регионе.

Это сотрудничество уже привело к трагическим последствиям: в результате атаки беспилотника в Кувейте погибло шестеро военнослужащих США.

В Белом доме отказались комментировать связь России и Ирана в военной разведке

Впоследствии издание Bloomberg уточнило, что Россия сейчас передает Ирану разведывательную информацию, включая спутниковые снимки и тактические рекомендации для использования дронов. Основная цель — поддержка иранских контрударов по войскам США в регионе.

В конце концов президент США Дональд Трамп предположил, что президент России Владимир Путин оказывает поддержку Ирану. И при этом он выразил мнение, что действия Кремля являются зеркальным ответом на американскую помощь, которую получает Украина.

Американский лидер также заявил, что США не нуждаются в помощи Украины в сфере противодействия беспилотникам в войне на Ближнем Востоке.