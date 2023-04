Путин попал в неловкое положение на встрече с послами: видео позора

Президент России Владимир Путин оказался в неудобном положении 5 апреля на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, прибывшими в РФ.

Соответствующий момент был зафиксирован на видео и выложен в Сети.

Так, глава Кремля выступил на этой церемонии с объемной речью по внешнеполитической проблематике.

"… и в этом смысле желаю вам всяческих успехов. Благодарю вас за внимание", – сказал Путин в конце речи, после чего в огромном зале впала неловкая тишина.

Ни один из присутствующих не аплодировал президенту РФ и не проронил ни слова после его выступления. Путину пришлось как-то выкручиваться из этого неудобного положения.

"Все. На этом, к сожалению, церемония у нас заканчивается, потому что санитарные ограничения до сих пор действуют. Нам не удастся поговорить с вами лично, но в ходе вашей работы, убежден, такая возможность еще неоднократно представится. Всего вам самого хорошего. Спасибо. All the best", – сказал хозяин Кремля.

На видео видно, что и после этого иностранные дипломаты не аплодировали, а Путин был очень озадачен.

Напомним, накануне российские средства массовой пропаганды анонсировали, что Путин 5 апреля созовет Совбез РФ по территориям Украины, примет верительные грамоты у 17 прибывших послов и встретится с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Читайте также: