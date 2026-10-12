"Путин попросит больше, чем дизель": эксперт рассказал о настоящей цене "перемирия" Трампа

Трамп и Путин / © Getty Images

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Заявленное президентом США Дональдом Трампом «энергетическое перемирие» между Украиной и Россией может оказаться выгодным Москве только при условии, что она сможет существенно увеличить экспорт дизельного топлива в ближайшие два-три месяца. Однако украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам физически ограничивают возможности России нарастить производство и поставку топлива.

Об этом заявил политический эксперт Вадим Денисенко на своей странице в Facebook.

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Что предполагает договоренность Трампа и Путина

9 октября Дональд Трамп сообщил о договоренности с Владимиром Путиным по поводу временного ослабления санкций на российский дизель. По словам американского президента, Россия должна немедленно поставить на рынки США и других стран более 300 тысяч тонн горючего, в ноябре еще 500 тысяч тонн, а впоследствии миллион тонн и более.

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Министерство финансов США выдало временную генеральную лицензию, разрешающую продажу, поставку и импорт российского дизельного топлива до 7 апреля 2027 года.

Денисенко считает, что практический смысл этого решения будет зависеть от способности России выполнить заявленные объемы поставок.

«Вся эта история с разрешением на закупку российского дизеля будет иметь хоть какой-то смысл только в одном случае: если будет достигнуто энергетическое перемирие и Россия в течение следующих двух-трех месяцев сможет экспортировать достаточное количество дизеля», — пишет эксперт.

По его оценке, из-за украинских ударов по НПЗ у России пока нет достаточных физических возможностей обеспечить объемы поставок, необходимых для снижения цен на топливо. Поэтому переговоры, по его мнению, будут продолжены, а их результат пока остается неопределенным.

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Почему Трамп обвиняет Украину в росте цен на топливо

Дональд Трамп неоднократно увязывал рост цен на дизель с украинскими ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам и призвал Киев прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру.

Денисенко считает, что обвинение в адрес Украины стало для Белого дома удобным политическим аргументом в преддверии промежуточных выборов в США.

«Мы уже все поняли, что Трамп никогда не признает ошибки. Поэтому, как только он начал обвинять Украину в том, что из-за нас растут цены на дизель, вопрос очередной ссоры с Украиной стал лишь вопросом времени», — отмечает эксперт.

Денисенко отмечает, что на этот раз обострение в отношениях Вашингтона и Киева развивается иначе, чем раньше: Трамп не отдал немедленного распоряжения прекратить передачу Украине разведывательных данных.

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«И, похоже, он не может это сделать из-за общественных настроений в США», — добавляет политолог.

Почему ближайшие недели могут быть критическими для Украины

По оценке Денисенко, примерно за три недели до выборов в США политические обстоятельства могут осложнить для Трампа решение о прекращении передачи Украине разведданных или другой помощи.

«Наш главный союзник — именно американские СМИ, и они являются главным предохранителем от тех или иных действий Трампа», — говорит эксперт.

По его мнению, Украине важно не стать заложницей внутриполитического противостояния в США между демократами и республиканцами, а также между сторонниками движения MAGA и представителями традиционного республиканского истеблишмента.

Денисенко считает, что этот период следует использовать для усиления политической цены возможного решения о прекращении помощи Украине.

«И это время нужно использовать для того, чтобы остановка разведданных и другой помощи стала токсичной для Белого дома и республиканской партии», — отмечает он.

Может ли Европа компенсировать возможное давление США

Денисенко прогнозирует, что европейские партнеры и дальше будут поддерживать Украину и будут пытаться координировать свои действия.

«Мы уже ясно понимаем, что европейцы сделают все от себя зависящее, чтобы поддержать Украину, и здесь мы будем иметь единый фронт», — отмечает эксперт.

Европейская поддержка может приобрести особое значение, если отношения Киева и Вашингтона снова обострятся. По сообщениям Financial Times, союзники Украины заявляют о готовности усилить давление на Москву на фоне противоречивого заявления Трампа об «энергетическом перемирии».

Какие сценарии развития событий рассматривает эксперт

Денисенко описывает два основных сценария.

Первый — война продолжается без существенных изменений. Россия продолжает наносить удары по украинскому тылу и в то же время устраивает провокации в Европе.

Второй — Трампу удается договориться об энергетическом перемирии. Однако, даже в таком случае Россия, по оценке эксперта, может продолжить блокировать Черное море, атаковать украинский тыл и усиливать эскалацию в Европейском Союзе.

Денисенко предполагает, что в обмен на энергетическое перемирие Москва потребует от Вашингтона дополнительных уступок.

«Однако за энергетическое перемирие Путин должен попросить нечто большее, чем дизель. Что именно узнаем в ближайшие дни», — резюмирует эксперт.

Ранее ТСН.ua сообщал, что Трамп поставил Владимиру Зеленскому условие прекращения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам — именно это, по данным СМИ, стало одной из причин обострения между Вашингтоном и Киевом.

Позже американский президент призвал Украину «заменить» Зеленского после критики топливного соглашения с Россией. Это заявление вызвало резкую реакцию в Киеве и среди европейских партнеров.

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