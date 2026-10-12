ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
282
Время на прочтение
4 мин

"Путин попросит больше, чем дизель": эксперт рассказал о настоящей цене "перемирия" Трампа

Украинские удары по российским НПЗ могут помешать планам Трампа по удешевлению дизеля. Вадим Денисенко объяснил, чего Путин может потребовать в обмен на «энергетическое перемирие».

Автор публикации
Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Трамп и Путин

Трамп и Путин / © Getty Images

Заявленное президентом США Дональдом Трампом «энергетическое перемирие» между Украиной и Россией может оказаться выгодным Москве только при условии, что она сможет существенно увеличить экспорт дизельного топлива в ближайшие два-три месяца. Однако украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам физически ограничивают возможности России нарастить производство и поставку топлива.

Об этом заявил политический эксперт Вадим Денисенко на своей странице в Facebook.

Что предполагает договоренность Трампа и Путина

9 октября Дональд Трамп сообщил о договоренности с Владимиром Путиным по поводу временного ослабления санкций на российский дизель. По словам американского президента, Россия должна немедленно поставить на рынки США и других стран более 300 тысяч тонн горючего, в ноябре еще 500 тысяч тонн, а впоследствии миллион тонн и более.

Министерство финансов США выдало временную генеральную лицензию, разрешающую продажу, поставку и импорт российского дизельного топлива до 7 апреля 2027 года.

Денисенко считает, что практический смысл этого решения будет зависеть от способности России выполнить заявленные объемы поставок.

«Вся эта история с разрешением на закупку российского дизеля будет иметь хоть какой-то смысл только в одном случае: если будет достигнуто энергетическое перемирие и Россия в течение следующих двух-трех месяцев сможет экспортировать достаточное количество дизеля», — пишет эксперт.

По его оценке, из-за украинских ударов по НПЗ у России пока нет достаточных физических возможностей обеспечить объемы поставок, необходимых для снижения цен на топливо. Поэтому переговоры, по его мнению, будут продолжены, а их результат пока остается неопределенным.

Почему Трамп обвиняет Украину в росте цен на топливо

Дональд Трамп неоднократно увязывал рост цен на дизель с украинскими ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам и призвал Киев прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру.

Денисенко считает, что обвинение в адрес Украины стало для Белого дома удобным политическим аргументом в преддверии промежуточных выборов в США.

«Мы уже все поняли, что Трамп никогда не признает ошибки. Поэтому, как только он начал обвинять Украину в том, что из-за нас растут цены на дизель, вопрос очередной ссоры с Украиной стал лишь вопросом времени», — отмечает эксперт.

Денисенко отмечает, что на этот раз обострение в отношениях Вашингтона и Киева развивается иначе, чем раньше: Трамп не отдал немедленного распоряжения прекратить передачу Украине разведывательных данных.

«И, похоже, он не может это сделать из-за общественных настроений в США», — добавляет политолог.

Почему ближайшие недели могут быть критическими для Украины

По оценке Денисенко, примерно за три недели до выборов в США политические обстоятельства могут осложнить для Трампа решение о прекращении передачи Украине разведданных или другой помощи.

«Наш главный союзник — именно американские СМИ, и они являются главным предохранителем от тех или иных действий Трампа», — говорит эксперт.

По его мнению, Украине важно не стать заложницей внутриполитического противостояния в США между демократами и республиканцами, а также между сторонниками движения MAGA и представителями традиционного республиканского истеблишмента.

Денисенко считает, что этот период следует использовать для усиления политической цены возможного решения о прекращении помощи Украине.

«И это время нужно использовать для того, чтобы остановка разведданных и другой помощи стала токсичной для Белого дома и республиканской партии», — отмечает он.

Может ли Европа компенсировать возможное давление США

Денисенко прогнозирует, что европейские партнеры и дальше будут поддерживать Украину и будут пытаться координировать свои действия.

«Мы уже ясно понимаем, что европейцы сделают все от себя зависящее, чтобы поддержать Украину, и здесь мы будем иметь единый фронт», — отмечает эксперт.

Европейская поддержка может приобрести особое значение, если отношения Киева и Вашингтона снова обострятся. По сообщениям Financial Times, союзники Украины заявляют о готовности усилить давление на Москву на фоне противоречивого заявления Трампа об «энергетическом перемирии».

Какие сценарии развития событий рассматривает эксперт

Денисенко описывает два основных сценария.

  • Первый — война продолжается без существенных изменений. Россия продолжает наносить удары по украинскому тылу и в то же время устраивает провокации в Европе.

  • Второй — Трампу удается договориться об энергетическом перемирии. Однако, даже в таком случае Россия, по оценке эксперта, может продолжить блокировать Черное море, атаковать украинский тыл и усиливать эскалацию в Европейском Союзе.

Денисенко предполагает, что в обмен на энергетическое перемирие Москва потребует от Вашингтона дополнительных уступок.

«Однако за энергетическое перемирие Путин должен попросить нечто большее, чем дизель. Что именно узнаем в ближайшие дни», — резюмирует эксперт.

Ранее ТСН.ua сообщал, что Трамп поставил Владимиру Зеленскому условие прекращения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам — именно это, по данным СМИ, стало одной из причин обострения между Вашингтоном и Киевом.

Позже американский президент призвал Украину «заменить» Зеленского после критики топливного соглашения с Россией. Это заявление вызвало резкую реакцию в Киеве и среди европейских партнеров.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie