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Путин попытается "продать" прекращение огня Трампу под непубличные условия — Климкин
По словам Климкина, Путин прекрасно понимает, что президенту США Дональду Трампу нужен результат. Поэтому диктатор Кремля попытается «продать» прекращение огня под определенные условия, которые будут согласованы непублично и Трамп должен «надеть на голову» Украине и европейцам.
Президент РФ Владимир Путин очень стремится встретиться с Дональдом Трампом, чтобы «продать» прекращение огня под непубличные условия.
Об этом сказал эксминистр иностранных дел Украины Павел Климкин на YouTube-канале LIGAnet.
«Очевидно, что с Россией не будут разговаривать на равных, но встреча с Трампом отвечает мифологии русской, что это на самом деле прокси-война между Штатами и Россией», — сказал он.
Климкин считает, что Путину нужно определиться, что именно и как он может «сдать» и как изменит свою стратегию.
«Я думаю, что это все приготовлено с точки зрения как дальше пытаться разрушать украинскую государственность. Это будет просто изменение методов, но точно не изменение цели», — добавил Климкин.
Также будет понимание, что кремлевский глава сможет себе позволить в этих переговорах с Трампом.
Путин отдает себе отчет, что Трампу нужен результат, поэтому попытается «продать» ему прекращение огня под определенные условия, которые будут согласованы непублично.
«Которые Трамп должен надеть на голову нам и европейцам», — сказал Климкин.
И это касается многих условий, в частности санкций ЕС против РФ, поскольку просто американские санкции не дают освобождения от всего того, что Путин сейчас хочет.
Напомним, глава КНР Си Цзиньпин приедет в Москву на 9 мая. Китайский глава прибудет в РФ по приглашению Владимира Путина. В частности, он посетит парад.
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