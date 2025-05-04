Путин попытается "продать" прекращение огня Трампу под непубличные условия — Климкин

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин

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Президент РФ Владимир Путин очень стремится встретиться с Дональдом Трампом, чтобы «продать» прекращение огня под непубличные условия.

Об этом сказал эксминистр иностранных дел Украины Павел Климкин на YouTube-канале LIGAnet.

«Очевидно, что с Россией не будут разговаривать на равных, но встреча с Трампом отвечает мифологии русской, что это на самом деле прокси-война между Штатами и Россией», — сказал он.

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Климкин считает, что Путину нужно определиться, что именно и как он может «сдать» и как изменит свою стратегию.

«Я думаю, что это все приготовлено с точки зрения как дальше пытаться разрушать украинскую государственность. Это будет просто изменение методов, но точно не изменение цели», — добавил Климкин.

Также будет понимание, что кремлевский глава сможет себе позволить в этих переговорах с Трампом.

Путин отдает себе отчет, что Трампу нужен результат, поэтому попытается «продать» ему прекращение огня под определенные условия, которые будут согласованы непублично.

«Которые Трамп должен надеть на голову нам и европейцам», — сказал Климкин.

И это касается многих условий, в частности санкций ЕС против РФ, поскольку просто американские санкции не дают освобождения от всего того, что Путин сейчас хочет.

Напомним, глава КНР Си Цзиньпин приедет в Москву на 9 мая. Китайский глава прибудет в РФ по приглашению Владимира Путина. В частности, он посетит парад.

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