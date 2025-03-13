Российский "фюрер" Владимир Путин может взять в заложники предложение о прекращении огня, по которому согласилась Украина, чтобы получить превентивные уступки до начала официальных переговоров о прекращении войны. Диктатор попытается исключить Киев из переговоров, чтобы вести переговоры только с США.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают: 12 марта Reuters сообщило, что высокопоставленные российские источники заявили, мол, соглашение о временном прекращении огня должно будет "учесть" прогресс России на поле боя и "решить обеспокоенность России". По информации Bloomberg, источники, знакомые с мнением Кремля и ситуацией, заявили, что "фюрер" "растянет временные рамки" согласования на временное прекращение огня, чтобы убедиться, что его условия "учтены".

Близкий к Кремлю источник отметил, что РФ может потребовать остановить поставки оружия в Украину как условие для согласования на временное прекращение огня. Впрочем, источник не уточнил, будет ли это прекращение касаться всех международных поставок оружия для ВСУ или только поставки от отдельных стран.

Близкий к администрации Путина собеседник сообщил российскому оппозиционному изданию Verstka, что Кремль "формально" даст "положительный ответ" на предложение временного прекращения огня, но также потребует "невозможных условий", на которые Украина не сможет согласиться. По его информации, "фюрер" хочет исключить Киев переговоров, чтобы Москва могла вести переговоры только с Вашингтоном, одновременно "исправляя ситуацию на фронте" для укрепления позиции Кремля в переговорах.

Кроме того, источник говорит, что условия временного прекращения огня "должны устраивать Россию", а также назвал "дурой" возможность согласия Москвы на временное прекращение огня, во время которого Украина будет продолжать получать оружие и финансирование от своих партнеров и союзников.

"Эти ливни могут быть умышленными и частью российской стратегии ведения переговоров. Их задача — заставить США пересмотреть свое соглашение с Украиной о временном прекращении огня. Прекращение американской или иной военной помощи Украине во время прекращения огня было бы чрезвычайно выгодным для России, которая продолжает получать важное значение. огромная уступка также уничтожила рычаги влияния США на предстоящие переговоры, а также нарушила бы условия, при которых Украина вообще согласилась на прекращение огня", — отмечают аналитики.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил о своих надеждах на прекращение огня между Россией и Украиной. Оно может произойти в течение нескольких дней, если в РФ согласятся на это после переговоров Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии.

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