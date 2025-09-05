ТСН в социальных сетях

Путин поразил циничным обещанием о мире с Украиной

Диктатор РФ придумал причину, почему иностранные войска не нужны миру в Украине.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Владимир Путин.

Владимир Путин. / © Associated Press

Диктатор РФ Владимир Путин нагло заявляет, что потребности в размещении западных войск в Украине после войны не будет.

Об этом "фюрер" сказал во время проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума.

Путин даже придумал объяснение, почему, по его словам, миротворцы не нужны. Так, цинично лжет "фюрер" Москва "уважать" гарантии безопасности и даже больше - "будет придерживаться мирных договоренностей".

"РФ в полном объеме будет придерживаться мирных договоренностей по Украине, когда они будут достигнуты", - заявил Путин.

Также диктатор РФ подчеркнул, что гарантии безопасности "должны быть и для России, и для Украины".

Напомним, во время того же выступления во Владивостоке "фюрер" Кремля заявил, что якобы договориться о мире с президентом Украины Владимиром Зеленским невозможно. Однако диктатор не исключает возможности встречи и зовет украинского лидера в Москву и даже заверил, что "Россия дает стопроцентную гарантию безопасности" ему.

Говоря о гарантиях безопасности, Путин пригрозил иностранным миротворцам в Украине. Если войска НАТО появятся в Украине, то будут законными целями для армии РФ.

Новость дополняется
