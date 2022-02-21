Путин поручил установить дипломатические отношения с "ДНР" и "ЛНР"

Путин поручил установить дипломатические отношения с "ДНР" и "ЛНР"

Он также дал поручение своим вооруженным силам по обеспечению мира в ОРДЛО.

Президент России Владимир Путин поручил МИДу страны провести переговоры по установлению с "ДНР" и "ЛНР" дипломатических отношений.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Президент РФ также поручил обеспечить российскими вооруженными силами функции по поддержанию мира в "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, вечером 21 февраля Путин объявил об официальном признании псевдореспублик на Донбассе — "ДНР" и "ЛНР".

В то же время в присутствии главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника президент РФ подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что государство официально не признает "независимость" террористических "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе.

Как мировые лидеры отреагировали на заявление Путина о признании независимости ОРДЛО | ТСН 19:30

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