Путин поручил установить дипломатические отношения с "ДНР" и "ЛНР"

Он также дал поручение своим вооруженным силам по обеспечению мира в ОРДЛО.
Президент России Владимир Путин поручил МИДу страны провести переговоры по установлению с "ДНР" и "ЛНР" дипломатических отношений.
Об этом сообщают российские СМИ.
Президент РФ также поручил обеспечить российскими вооруженными силами функции по поддержанию мира в "ДНР" и "ЛНР".
Напомним, вечером 21 февраля Путин объявил об официальном признании псевдореспублик на Донбассе — "ДНР" и "ЛНР".
В то же время в присутствии главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника президент РФ подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что государство официально не признает "независимость" террористических "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе.
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