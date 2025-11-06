Путин поручил ведомствам готовиться к возможным ядерным испытаниям: в ЕС сделали заявление

Владимир Путин. / © Associated Press

Диктатор-президент России Владимир Путин поручил нескольким министерствам, спецслужбам и гражданским ведомствам готовиться к возможным испытаниям ядерного оружия. В Европе этим обеспокоены.

Об этом заявил спикер ЕС, сообщает Sky News.

Европейский Союз призвал Российскую Федерацию прекратить ядерные угрозы и предупредил о рисках новой гонки вооружений.

"ЕС призывает Россию воздержаться от ядерных угроз, а всех участников - избегать действий, которые могут спровоцировать новую гонку вооружений", - заявил представитель Евросоюза.

Напомним, 5 ноября Владимир Путин приказал чиновникам разработать планы по возможному ядерному испытанию , которое может стать первым с 1991-го.

Перед этим российский министр обороны Андрей Белоусов на совещании Совбеза предложил "фюреру" начать подготовку к ядерным испытаниям на архипелаге Новая Земля. Мол, эти испытания будут ответом на действия Соединенных Штатов Америки.

Отметим, США произвели испытательный запуск Minuteman III — межконтинентальной баллистической ракеты – с базы Ванденберг в Калифорнии. Тест должен подтвердить эффективность и постоянную готовность ALCS — резервной системы командования и контроля ядерных сил.

