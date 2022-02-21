Путин поручил ввести российские войска в ОРДЛО

Так Путин будет "поддерживать мир".

Президент страны-агрессора Владимир Путин поручил ввести войска на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в указах Путина.

Как отмечается, Путин в своих указах о признании "ЛДНР" поручил Минобороны РФ обеспечить якобы "функцию поддержания мира" российскими военными на территории псевдореспублик.

В указах о признании "ЛДНР" говорится, что РФ вводит свои войска в ОРДЛО в соответствии с обращениями главарей фейковых "ЛДНР".

"В связи с обращением главы "Донецкой народной республики" Министерству обороны Российской Федерации обеспечить до заключения договора, названного в пункте 3 настоящего указа, осуществление Вооруженными силами Российской Федерации на территории "Донецкой народной республики" функций по поддержанию мира", — говорится в тексте указа Путина.

Фото: http://publication.pravo.gov.ru

Фото: http://publication.pravo.gov.ru

Напомним, президент страны-агрессора России Владимир Путин объявил об официальном признании псевдореспублик на Донбассе, так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Также Путин в присутствии главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с американским лидером Джо Байденом последние новости о признании Владимиром Путиным "ЛНР" и "ДНР".

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