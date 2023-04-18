Путин посетил захваченные территории Херсонщины и Луганщины: что он там делал (видео)

В частности, диктатор поздравил окупантов с Пасхой и подарил им икону. И это после того, как во время праздников захватчики обстреливали украинцев, убивая гражданских.

Президент РФ Владимир Путин посетил временно захваченные территории Херсонщины и Луганщины, заявили 18 апреля российские средства массовой пропаганды.

В Сети появились видео с главой Кремля якобы Украине.

Пропагандисты информируют, что Путин наведался в штаб базирующейся на Херсонском направлении группировки войск "Днепр". Там он заслушал доклады командующего ВДВ, командующего группировкой и других военачальников о ситуации на Херсонском и Запорожском направлениях.

Также утверждается, что в штабе "Днепр" российский диктатор "попросил военных высказать мнение об обстановке на Херсонском и Запорожском направлениях".

"Путин в штабе "Днепр" поздравил военных с Пасхой и подарил им копию иконы, которая, как сказал президент, принадлежала "одному из самых успешных министров обороны Российской империи", – заявляют российские СМП.

Также сообщается, что президент РФ якобы посетил и штаб нацгвардии "Восток" на оккупированной Луганщине. Там он заслушал доклад генерал-полковника Александра Лапина и других высших офицеров по ситуации на этом направлении.

Напомним, ровно месяц назад, 18 марта, Путин побывал во временно оккупированном Мариуполе. Там он встретился с жителями нового ЖК "Невский". Эти видео активно распространяла пропаганда, не показывая совершенные оккупантами ужасные разрушения в городе.

Отметим, на опубликованном видео с хозяином Кремля в Мариуполе слышны возгласы местных жителей о том, что "это все ложь и показуха". В то же время в ГУР Минобороны Украины заявили об отсутствии доказательств того, что в городе побывал именно Путин, а не его двойник.

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