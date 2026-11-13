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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Путин пошел на неожиданный шаг в переговорах по Украине: что изменилось

Европейские правительства до сих пор скептически относятся к перспективам прорыва после продолжавшихся 10-11 ноября переговоров в Абу-Даби.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Владимир Путин.

Владимир Путин. / © Associated Press

Российский диктатор-президент Владимир Путин согласился допустить представителей Европы в следующий раунд мирных переговоров по Украине.

Об этом заявил специальный посланник президента США Стив Виткофф после встречи с российским диктатором в Москве, сообщает Рolitico.

По словам Виткоффа, европейские представители присоединятся уже к следующей встрече. Он назвал это важным шагом, подчеркнув, что европейские страны являются партнерами США и должны участвовать в переговорном процессе.

«Европейцы присоединятся к следующей встрече. Мы считаем это очень важным, ведь они наши партнеры, и для них важно быть вовлеченными», — сказал американский чиновник

Рolitico отмечает, что страны Европы долго настаивают на том, чтобы их допустили к переговорам по завершению войны в Украине.

В свою очередь европейские лидеры скептически оценивают перспективы быстрого прорыва в мирном процессе после последнего раунда переговоров в Абу-Даби.

«Требования России остаются теми же максималистскими требованиями, которые мы слышим уже годами», — заявил один из европейских дипломатов на условиях анонимности.

Мирные переговоры — последние новости

Вчера, 12 ноября, Путин встретился с посланниками Трампа, прибывшие в Москву. В частности, во время переговоров глава Кремля снова пригрозил иностранным военным в Украине. Их присутствие, говорит диктатор, будет «означать продолжение войны».

В то же время Стив Виткофф заявил, что президент Дональд Трамп дал посланникам особую задачу в отношении Украины. По словам чиновника, американский лидер «намерен возглавить усилия, чтобы положить конец этой войне».

Впрочем, европейские лидеры, накануне собравшиеся на саммит Европейского политического сообщества в Дублине, не смогли прийти к согласию о том, кто именно должен представлять континент на переговорах. Хотя Европа хочет быть полноценным участником мирного процесса, но вопрос о едином представителе вызвал разногласия между странами.

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