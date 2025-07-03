"Путин послал Трампа": политолог о загадочном разговоре Вашингтона и Москвы

Трамп поговорил с Путиным / © ТСН.ua

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Мотивы президента США Дональда Трампа в очередной раз поговорить с российским главой Владимиром Путиным пока неясны. Однако на этом фоне Украина сталкивается с рядом проблем.

Об этом говорится в сообщении Вадима Денисенко, руководителя аналитического центра «Деловая столица».

«Путин послал Трампа. Причина по которой Трамп решил говорить с Путиным и приостанавливать поставки оружия — остается загадкой. Пока логического объяснения я не вижу. Точнее, логику можно искать только в переговорах США-Европа, где Путин нужен Трампу, как пугало, чтобы европейцы быстрее и легче согласились на все пожелания Трампа. Но последний саммит НАТО показал, что европейцы и так готовы ко всему. Поэтому пока логики я не вижу», — написал Денисенко.

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В то же время, он привел перечень негативных факторов, с которыми Украина сталкивается на фоне такого общения президентов США и РФ. В частности, то, что украинское государство является частью переговорного процесса между Соединенными Штатами и странами Евросоюза, делает его зависимым от «парадигмы Трампа».

«Наша еще большая проблема состоит в том, что мы являемся частью переговорного процесса США-ЕС. И наши ближайшие союзники с одной стороны готовы идти в рамках заданной Трампом парадигмы „соглашаться и льстить“. С другой стороны, они думают, как решить свои проблемы (безопасность и пошлины) исходя из предыдущего пункта», — считает Денисенко.

По его мнению, перед Украиной встала сверхсложная задача удержаться в периметре этих переговоров.

«И здесь у нас просто нет другого пути, чем балансировать между США и ЕС (все остальные рычаги влияния и прежде всего КНР мы потеряли)», — добавил он.

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Дотянет ли Путин до осени: сценарии развития событий для Украины

По мнению эксперта, российский диктатор тянет время и к тому же пытается не ссориться с Трампом. Цель Путина сейчас — «дотянуть до осени и продавить фронт». Однако удастся ли это руководителю Кремля?

«Я считаю, что продавить фронт нереально. Но он живет этим и вся его стратегия общения с Трампом направлена именно на это», — отметил эксперт.

Что касается Трампа, то, по мнению эсперта, в ближайшее время никаких решительных действий от него не увидит свет.

«Я остаюсь при мысли, что до осени (октября-ноября) ничего. Ну а наша главная задача сейчас добиться разрешения на продажу оружия. Это я считаю абсолютно реалистично. И на это должно тратиться 90% усилий дипломатии», — добавил эксперт.

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Тем временем Украина снова оказалась без американского оружия. Президент США Трамп во второй раз заблокировал поставки.

Напомним, впервые это произошло в марте после скандала в Овальном кабинете во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон.

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