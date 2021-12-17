Путин после последней каденции порекомендует своего преемника – Песков

Следующим президентом России станет тот, за кого проголосует русский народ, отметил Песков.

Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин еще не определился, будет ли идти на выборы в 2024 году, однако, скорее всего, порекомендует своего преемника.

Об этом пишет российское агентство РИА Новости.

Пресссекретарь Кремля отметил, что при выборе преемника Путин имеет право высказать свои преимущества.

"Наверняка у президента (Путина – ред.) будут когда-то свои преимущества по отношению к кому-то и наверняка он этого кого-то порекомендует", — предположил Песков.

При этом Песков подчеркнул, что следующим президентом России станет тот, за кого проголосует русский народ.

Песков также отметил, что Путин вправе выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года. Однако будет ли он это делать пока неизвестно. По словам пресс-секретаря, Путин пока не определился, будет ли баллотироваться.

Напомним, Кировский районный суд города Ростова "нечаянно" признал присутствие войск РФ на оккупированной территории украинского Донбасса. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это "ошибкой" и заявил, что "никаких Вооруженных сил РФ там не было и нет".

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