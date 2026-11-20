Путин, Си и Трамп. / © Associated Press

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«Фюрер» Владимир Путин пытался использовать саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, чтобы продемонстрировать Россию как мировую сверхдержаву и заручиться поддержкой США и Китая для продвижения своих максималистских требований по завершению войны в Украине.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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В ходе саммита Путин провел двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом, а также трехсторонние переговоры с участием лидера Китая Си Цзиньпина. Трамп и несколько российских чиновников отметили, что война в Украине была одной из главных тем. Однако после встреч диктатор вновь подтвердил, что не отказывается от своих давних военных целей в Украине.

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Путин согласился со сравнением своей встречи с Трампом и Си с Ялтинской конференцией 1945-го, во время которой лидеры США, Великобритании и СССР обсуждали разгром нацистской Германии и послевоенное устройство Европы. Диктатор заявил, что «Ялта» закрепила победу союзников над нацизмом, а трехсторонняя встреча на саммите АТЭС 2026 года, по его мнению, может стать площадкой для закрепления победы над так называемым «неонацизмом».

«Своими заявлениями Путин пытается провести ложные параллели между Ялтинской конференцией и встречей Трампа, Си и Путина, представив Россию, США и Китай как равноправные сверхдержавы, которые могут совместно решать судьбу Украины и определять новый мировой порядок», — отмечают аналитики.

Кроме того, Путин снова распространил ложные утверждения о Революции достоинства 2014-го, назвав ее «военным переворотом», и цинично заявил, что именно эти события якобы заставили его начать полномасштабное вторжение в 2022-м.

Диктатор также цинично утверждал, что «вообще не начинал никакой войны», а лишь пытался урегулировать внутренний политический кризис в Украине. Кремль неоднократно использовал эти манипуляции, чтобы оправдать российскую агрессию и продвигать требования по смене власти в Украине.

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Хозяин Кремля использовал вымышленные договоренности, якобы достигнутые во время российско-американского саммита на Аляске в августе 2025 года, чтобы отвлечь внимание от нежелания Кремля делать реальные шаги к прекращению войны против Украины.

Во время пресс-конференции на саммите АТЭС он заявил, что ранее уже согласился на определенные компромиссы, которые Штаты предложили во время встречи в Анкоридже. Теперь, по его словам, ответственность за их принятие лежит на Украине и Европе.

«Однако никаких официальных договоренностей по результатам саммита на Аляске не объявили. По имеющейся информации, Москва тогда не согласилась ни на какие уступки. Среди требований Кремля были выход украинских войск со всей территории Донецкой и Луганской областей и отказ Украины от вступления в НАТО — те же ультиматумы, которые Россия выдвигала еще в 2022 году», — отмечают ISW.

Американские аналитики отмечают, что российские чиновники регулярно ссылаются на переговоры в Анкоридже, создавая ошибочное впечатление, что США уже согласились с видением Москвы относительно завершения войны. В то же время, государственный секретарь США Марко Рубио в июне и июле 2026-го подтверждал, что никакого соглашения между Вашингтоном и Москвой на Аляске не было.

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Кроме того, Путин продолжил убеждать, что победа России в войне якобы неизбежна, а Украине стоит согласиться на российские требования сейчас, чтобы не столкнуться с еще худшими последствиями потом.

Он нагло заявил, что территориальные вопросы нужно решать исходя из «реалий». Мол, Киеву нет смысла удерживать оставшиеся 10% территории Донецкой области, которую российская армия до сих пор не оккупировала.

«В то же время заявления Путина об успехах российской армии не отвечают реальной ситуации на фронте. Российское военное командование систематически преувеличивает масштабы продвижения своих войск, пытаясь создать впечатление масштабных наступательных успехов и близкого краха украинской обороны», — отметили в ISW.

Напомним, во время саммита АТЭС в Китае 19 ноября состоялась встреча лидеров КНР, США и РФ - Си Цзиньпина, Дональда Трампа и Владимира Путина. Саммит прошел на роскошном курорте Kylin Villa, расположенном на берегу озера среди живописных предгорий в районе Наньшань. Переговоры продолжались около полутора часов.

После встречи лидеры КНР, США и РФ обнародовали совместную декларацию. В частности, в документе говорится, что Трамп, Си Цзиньпин и Путин обсудили ряд тем, в том числе полномочия Международного уголовного суда, мировые поставки энергии, реформу ООН и распространение ядерного оружия.

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