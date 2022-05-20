Путин посмертно наградил боевика "Моторолу": за что именно

Президент России Владимир Путин посмертно наградил Орденом мужества боевика "ДНР" Арсена Павлова с позывным "Моторола".
Российский диктатор наградил ликвидированного оккупанта "за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения задач по обеспечению защиты прав и свобод соотечественников".
Об этом говорится в соответствующем указе главы Кремля.
Напомним, "Моторола" был ликвидирован 16 октября 2016 года в оккупированном Донецке вместе с его охранником. В лифте дома, где жил боевик, взорвалась бомба. Приспешники ликвидированного террориста сразу же обвинили в этом СБУ и украинских диверсантов.
Добавим, что Павлов родился в российской Ухте в 1983 году. До разжигания войны на Донбассе жил и работал в Ростове-на-Дону.
Читайте также:
- "Ни х** у нас нет, Россия – великая держава": оккупант жалуется на "Байракторы" и работу украинских артиллеристов
- В России увольняют высокопоставленных командиров за провалы в Украине: разведка Британии назвала их имена
- Пропагандисты готовят россиян к "неожиданным" итогам войны: поражению и капитуляции