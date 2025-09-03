"Путин постоянно лжет": Зеленский объяснил, почему нельзя сдавать территории

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Украина не доверяет кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Это означает, что нет единого или разумного подхода посредством обмена территориями.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в Дании во время встречи с премьер-министром Мэтте Фредериксен.

По его словам, доверия Путину нет, потому что он уже раньше оккупировал Украину и не сдерживал обещаний. Необходимо понимать все аспекты полномасштабной войны.

«Если кто поддерживает эту сумасшедшую идею (выход ВСУ из Донбасса — ред.), кто может дать гарантии тогда, что Путин не будет продолжать? Никто не может дать гарантии. Он очень много раз лгал, так что мы не можем доверять, мы не можем отдавать ему территорию в любом случае», — уверяет украинский лидер.

Это мощная часть нашей линии обороны. Он уже там многое потерял военнослужащих, более 100 тысяч военнослужащих, особенно на основных направлениях.

"В течение 4 лет он не смог оккупировать даже 30 процентов одной области Донбасса", - подчеркнул Зеленский.

Очевидно, если он пойдет дальше, нужны будут годы. И вопрос здесь не только во времени.

«Тут вопрос в том, что он должен положить миллионы солдат. Именно поэтому мы не будем давать ему подобные подарки», – заключил главнокомандующий.

Напомним, Зеленский подчеркнул, что Путин рассчитывает использовать зиму как оружие против гражданского населения.

"Путин надеется, что зима убьет наших людей там, куда не смогут добраться его войска", - подчеркнул Зеленский.

Мы видим, что количество атак по Украине со стороны России растет. Учитывая этот факт, наше государство остро нуждается в усилении противовоздушной обороны.