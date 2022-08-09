"Путин построил очень интересную систему кураторов, как в КГБ": экс-депутат РФ о ближайшем окружении президента

Кроме Юрия Ковальчука, являющегося старым деловым партнером президента РФ, и его доверенным лицом, к Путину имеют доступ немало людей, так называемые "акционеры режима".

Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев.

"К нему многие могут, в принципе, зайти. То есть Путин сейчас построил очень интересную систему кураторов, как в КГБ. Если раньше, например, большой бизнес ходил напрямую, то сейчас есть политбюро. Я их люблю называть акционерами режима, потому что Путин строит систему, которую сам называет корпоративное государство. И если продолжать эту аналогию страны-корпорации, это акционеры. Акционерами являются Ковальчук, Чемезов, Сечин, Ротенберги... Ну, собственно, этот кооператив "Озеро", — рассказал он.

Доступ к Путину имеют также топ-менеджеры. Они могут быть супербольшими топ-менеджерами. Некоторые топ-менеджеры в момент более влиятельны, чем акционеры.

"То есть, например, Мишустин – это менеджер. Или Сурков был. Кириенко. И даже Шойгу – менеджер. Хотя это такой менеджер, который фактически занял ту нишу, которую у Путина когда-то занимал Сечин. Сечин же был денщиком в буквальном смысле слова – сапоги чистил. Вот сейчас Путину сапоги чистит Шойгу. То есть это очень близкая позиция, достаточно интимная. Поэтому с ним можно и в тайгу съездить, и Шойгу никому не расскажет о том, с кем он там (говорил - ред.) и о чем", — говорит Пономарев.

Напомним, перед нападением на Украину Путин много общался с Юрием Ковальчуком. Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев рассказал, что о нем известно.

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