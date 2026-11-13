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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Путин посягнул на север Украины и выдвинул ультиматумы НАТО: что скрывают переговоры с посланниками Трампа

В Институте изучения войны отмечают, что территориальные аппетиты Москвы не ограничиваются только Донетчиной, Луганщиной, Запорожьем и Херсонщиной.

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Владимир Путин.

Владимир Путин. / © Associated Press

Диктатор России Владимир Путин не собирается отказываться и от территорий на севере Украины, которые Кремль объявляет якобы захваченными. Речь идет о землях за пределами четырех аннексированных областей — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Во время встречи с посланниками США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером Путин заявил о государственной границе РФ как единой «линии разграничения». Американские аналитики отмечают, что это свидетельствует о намерении Москвы сохранить контроль над захваченными районами на севере Украины, которые считают так называемую «зону безопасности».

Кроме того, помощник «фюрера» и глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил, что Россия не согласится ни на какой территориальный компромисс и будет продолжать расширять свою так называемую «зону безопасности» — территории на севере Сумской и Харьковской областей.

«Мединский и Путин публично заявляли, что любая украинская территория, на которую вступает нога российского военного, якобы должна принадлежать России», — отметили в ISW.

Путин угрожает сорвать гарантии безопасности

Американские аналитики отмечают, что Владимир Путин исключает все существенные гарантии безопасности для послевоенной Украины. Он повторил свои требования к западным государствам воздержаться от развертывания войск в Украине в рамках любых послевоенных гарантий безопасности.

«Фюрер» также бросил очередную порцию угроз в адрес Запада. По его словам, присутствие каких-либо иностранных войск на территории Украины «совершенно неприемлемо» для России и якобы будет угрожать безопасности России. По его словам, иностранные войска будут «законными целями» для российских сил, и их развертывание в Украине немедленно перезапустит войну.

«Путин и другие российские чиновники исключают западные гарантии безопасности для Украины с тех пор, как возглавляемая Европой Коалиция желающих начала обсуждать такое развертывание иностранных войск в марте 2025-го», — говорится в отчете.

Путин угрожает из-за войск НАТО

В ISW отмечают, что переговорщики использовали переговоры в Абу-Даби, чтобы подтвердить свои требования относительно НАТО в 2021-м. Так, информированный источник сообщил украинскому изданию «РБК-Украина», что делегация РФ отказалась обсуждать с Киевом конкретные договоренности о прекращении огня или каких-либо взаимных уступок.

Представители Кремля настаивали, чтобы переговоры сосредоточили на ультимативных требованиях России, выдвинутых еще в декабре 2021 года. Среди них:

  • прекращение дальнейшего расширения НАТО на восток;

  • предоставление России права вето на размещение войск в странах, вступивших в Альянс после 1997 года;

  • отказ от военной деятельности в Украине, Восточной Европе, на Кавказе и Центральной Азии;

  • запрещение на размещение ракет средней дальности в зоне досягаемости российской территории.

В ISW отмечают, что ультиматумы Кремля с 2021 года также предусматривали обязательства США не допустить дальнейшего расширения НАТО и не размещать вооружение в Европе.

Впрочем, два источника, осведомленных с переговорами, сообщили Axios, что Виткофф и Кушнер отметили российской делегации: за эти пять лет ситуация в мире существенно изменилась. Они призвали Москву подготовить новое мирное предложение, предусматривающее конкретные шаги для деэскалации и гарантии, что Россия не возобновит агрессию против Украины и Европы.

В то же время российские переговорщики продолжали настаивать на старых требованиях Путина и даже оправдывали полномасштабное вторжение в 2022 году якобы отказом администрации тогдашнего президента Джо Байдена выполнить ультиматум Кремля. Однако США в конце 2021-го и начале 2022 года неоднократно пытались дипломатически снизить напряженность, в частности во время переговоров Байдена с Путиным.

«Путин начал полномасштабное вторжение не из-за угрозы со стороны НАТО, а для покорения Украины и восстановления российского имперского влияния. Поэтому неизменность требований Кремля от декабря 2021 свидетельствует, что Москва не заинтересована в реальных компромиссах и содержательных переговорах о завершении войны», — отмечают в ISW.

Напомним, Путин выдвинул территориальные ультиматумы Виткоффу и Кушнеру . В ISW отмечают, что диктатор не демонстрирует готовности уступать ни одно из своих требований. Москва продолжает настаивать на начальных территориальных претензиях к Украине, а также выдвигает ультиматумы относительно демонтажа НАТО и полного пересмотра европейской архитектуры безопасности, сформированной после завершения холодной войны.

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