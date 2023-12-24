Путин посылает сигналы о заинтересованности в прекращении огня, чтобы отвлечь союзников от помощи Украине — ISW

Путин сообщает о заинтересованности в прекращении огня, но это больше отвечает постоянным усилиям России отложить и помешать дальнейшей военной помощи Западу Украине.

Аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали недавнюю статью New York Times (NYT) о том, что российский президент Владимир Путин использует обратные каналы и посредников, чтобы продемонстрировать свою заинтересованность в прекращении огня, несмотря на недавние публичные заявления Путина об обратном.

Об этом идет речь на сайте ISW.

В частности, NYT сообщило, что западные официальные лица с сентября 2023 года улавливали новые сигналы через обратные каналы о том, что Путин заинтересован в прекращении огня, который заморозит текущие линии фронта, но отметил, что западные официальные лица предупредили, что обратные каналы могут быть. неверным направлением Кремля» и могут не отражать «настоящее желание» вести переговоры. Журналисты предложили несколько возможных мотивов Путина для его, как сообщается, интереса к прекращению огня: предстоящие президентские выборы в России в марте 2024 года, желание «оставить свои варианты открытыми» по поводу развязывания войны и воспользоваться предполагаемым уменьшением поддержки Украины Западом, а также « отвлечения» войны Израиля и ХАМАС.

Все эти мотивы отражают временные причины, по которым Путин может добиваться временного прекращения огня, что принесет пользу России, дав ей время подготовиться к возобновлению агрессии против Украины, как это ISW регулярно оценивает. NYT отмечает, что публичная риторика Путина, недавно подтвердившего максималистские цели России, равнозначны полной капитуляции Украины и Запада, противоречит сообщениям о частном желании Путина «провозгласить победу и двигаться дальше».

В то же время, ни NYT, ни его источники предоставили какие-либо основания полагать, что коммуникации Путина по обратному каналу будут больше отражать его цели, чем его публичные выступления, обращенные к внутренней, украинской и международной аудитории. В отчете NYT также не удалось понять, что якобы Путин заинтересован в прекращении огня для временной паузы или окончательного прекращения войны.

Также спикер Кремля Дмитрий Песков заявил NYT, что «Россия продолжает готова (к переговорам – ред.), но исключительно для достижения собственных целей», отвечая на вопрос о готовности России вести переговоры о прекращении огня на нынешних линиях.

Также Путин недавно повторил, что его максималистские цели в Украине – «денацификация», «демилитаризация» и навязывание Украине «нейтрального статуса» – остаются неизменными, а Путин и высшие чиновники Кремля все чаще выражают экспансионистскую риторику, указывающую на то, что цели российского руководства сбываются. не исключает дальнейших российских территориальных захватов в Украине.

"Время, когда Путин сообщает о заинтересованности в прекращении огня, больше отвечает постоянным усилиям России отложить и помешать дальнейшей военной помощи Западу Украине, чем серьезной заинтересованности в прекращении войны, кроме полной победы России. ISW наблюдал подобные попытки Кремля ввести в заблуждение западных политиков, чтобы они оказывали давление на Украину, чтобы они начали переговоры с Россией зимой 2022-2023 годов, и фактически переориентировали внимание Запада на гипотетические переговоры, а не на то, чтобы Украина имела достаточно материальных средств перед весенне-летним контрнаступлением. каналы, чтобы достичь подобного эффекта среди западных дебатов по дальнейшей военной помощи Украине", — говорится в сообщении.

Напомним, в одном из отчетов аналитиков Института изучения войны говорилось, что президент России Владимир Путин стремится не просто удержать уже оккупированные территории Украины, но и расширить зону оккупации.

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