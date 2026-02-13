Война в Украине / © ТСН

Реклама

В войне против Украины президент РФ Владимир Путин уже потерпел стратегическое поражение.

Об этом сказал президент Финляндии Александр Стубб, отвечая на вопрос украинского журналиста на Мюнхенской конференции по безопасности, передает издание «Новости.Live».

Финский лидер перечислил признаки того, что он назвал стратегическим поражением хозяина Кремля:

Реклама

Путин хотел сделать Украину российской, однако она стала европейской;

Путин хотел предотвратить расширение НАТО, но получил членство Финляндии и Швеции;

Путин хотел снизить оборонные расходы Альянса, однако теперь они растут до 5%.

Александр Стубб выразил уверенность, что Путин в конце концов проиграет также на поле боя.

Он напомнил, что 12 лет назад Россия захватила 12% украинской территории, а с тех пор получила еще 8% за последние два года. Ради 1% украинской территории, подчеркнул президент Финляндии, в декабре прошлого года в войне против Украины погибло 34 тысячи российских солдат, которых теперь некем заменить.

«Просто продолжайте то, что делаете, и в конце вы победите и выиграете эту войну», — заверил Стубб.

Как сообщалось, Финляндия остается одной из немногих европейских стран, которые не теряют бдительности в отношении России, сохраняя развитую систему готовности. Она включает сеть бомбоубежищ, значительные резервы критически важных ресурсов, а также подготовку молодежи и представителей элит.

Реклама

Премьер-министр страны Петтери Орпо предупредил, что после заключения мирного соглашения по Украине Россия сосредоточит свои войска на восточном фланге НАТО.

Напомним, ранее заместитель председателя Совета безопасности России и бывший президент государства-агрессора Дмитрий Медведев обвинил Финляндию в «мерзкой русофобии» и пригрозил соседней стране «расплатой».