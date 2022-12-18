"Путин потерял адекватность": Зеленский объяснил, почему не идет на переговоры с президентом РФ

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что мирные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным невозможны, поскольку он потерял адекватность под тяжестью своих чрезвычайных полномочий.

Об этом украинский ледер заявил в интервью французским каналам TF1 и LCI, которое в воскресенье, 18 декабря, опубликовала пресс-служба Офиса президента.

Зеленский поделился своим впечатлением о неадекватности президента РФ Путина.

“Я не уверен, что он [Путин] правильно понимает все, что происходит. И я не уверен, что он в целом готов делать выводы из той трагедии, которую он нанес нам, миру и своему обществу. Нет возвратности в этих действиях", — заметил он.

По мнению украинского президента, у Путина нет черт мирового лидера, он лишь "обычный человек с необычными полномочиями".

"Эти полномочия его изменили и он потерял адекватность. Потому что надо быть очень сильным человеком с достаточным внутренним развитием и с широким мировоззрением для того, чтобы выдержать ту власть, которую ему исторически дали. Я считаю, что он ее не выдержал и превратился в авторитарного человека", – заявил Зеленский.

По его словам, вести переговоры с Путиным сейчас невозможно.

"Он не является субъектом диалога. Вы понимаете, очень сложно, когда ты сидишь с голыми руками, а напротив тебя сидит человек, представьте себе, у которого просто пулемет или ядерное оружие. Он пришел на встречу с ядерным оружием. В руках физически или в голове – не имеет значения. Он пришел не для того, чтобы говорить о мире. Этот человек говорит о мире, который он видит. Но мы видим разный мир. У нас разная ментальность. Совсем", – подчеркнул украинский президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов выйти на ринг с российским лидером Владимиром Путиным как настоящий мужчина.

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