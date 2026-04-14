Путин потерял "адвоката" в ЕС: чем обернется для России и Украины политическая "смерть" Орбана

Виктор Орбан / © Associated Press

Реклама

После 16 лет у власти премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потерпел сокрушительное поражение на выборах, уступив оппозиционеру Петеру Мадьяру. Это событие кардинально меняет баланс сил в Европе и лишает Кремль главного «адвоката» в ЕС.

Об этом говорится в статье Atlantic Council.

Партия Орбана «Фидес» проиграла парламентские выборы с большим отрывом. Победу одержала оппозиционная сила «Тиса» под руководством его бывшего союзника Петера Мадьяра, который теперь будет формировать новое правительство в Будапеште.

Реклама

Полученный Мадьяром результат дает ему мощный мандат на проведение масштабных внутренних реформ. Ожидается, что изменения претерпит и внешнеполитический курс страны. Во времена Орбана Венгрия часто вступала в споры с партнерами по НАТО и ЕС, одновременно поддерживая близкие контакты с президентом США Дональдом Трампом, Китаем и Кремлем.

Изменения власти в Венгрии — как это повлияет на Украину

Хотя новая венгерская власть, вероятно, сначала сосредоточится на внутренних вопросах, итоги выборов могут иметь серьезные геополитические последствия для Украины и России. И в Киеве, и в Москве внимательно следили за кампанией и теперь ожидают изменений в отношениях с Будапештом.

Для Украины смена власти в Венгрии открывает новые перспективы после длительного периода напряженных отношений. Ранее Будапешт системно блокировал евроинтеграционные и евроатлантические стремления Киева, а также тормозил усилия Европы по поддержке Украины в войне. С начала российской агрессии в 2014 году Орбана в Украине нередко считали неофициальным представителем президента РФ Владимира Путина в Брюсселе.

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году позиция Орбана стала еще более противоречивой: он регулярно выступал против оказания помощи Украине и введения санкций против России.

Реклама

В Киеве положительно отреагировали на победу Мадьяра. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поздравил венгров с «демократическими, прозрачными и историческими парламентскими выборами» и подчеркнул, что Киев готов «развивать взаимовыгодное сотрудничество, находить решения старых проблем и открывать новую страницу в пользу обоих народов».

Первые заявления Мадьяра об Украине

Первые сигналы изменений появились очень быстро. В Будапеште Мадьяр заявил, что не будет препятствовать предоставлению Украине важного кредита ЕС на 90 млрд евро, который ранее блокировал Орбан. Кроме того, он раскритиковал подход предшественника к мирному урегулированию войны, подчеркнув: «Мы не можем заставлять ни одну страну отказываться от своей территории».

Несмотря на обнадеживающие заявления, в Украине понимают, что Венгрия вряд ли станет активным союзником. Мадьяр уже высказывался против поставок оружия Киеву и ускоренного вступления в ЕС. В то же время в Киеве осознают, что Орбан часто выступал своеобразным «громкоговорителем» для других скептически настроенных государств Евросоюза. Однако то, что Будапешт больше не будет блокировать евроинтеграционные процессы Украины, является важным позитивным сигналом.

Поражение Орбана стало ощутимым ударом для РФ

Для России же поражение Орбана стало ощутимым ударом. Хотя Мадьяр не стремится к открытой конфронтации с Москвой и допускает сотрудничество в энергетической сфере, он уже раскритиковал политику предыдущего правительства и дал понять, что изменит подход.

Реклама

В течение многих лет Кремль использовал Орбана как союзника в Брюсселе для продвижения собственных интересов — от блокирования помощи Украине до противодействия санкциям и ограничениям на российский энергетический сектор. После 2022 года венгерский премьер открыто выступал против европейской политики сдерживания России и поддерживал выгодные Кремлю сценарии «мира».

Недавние утечки информации подтвердили глубину сотрудничества между Будапештом и Москвой. В частности, сообщалось, что глава венгерского МИД Петер Сийярто предлагал передавать России внутренние документы ЕС по вступлению Украины в блок, а также координировал действия с Кремлем для смягчения санкций против отдельных россиян.

Очевидно, что такая политика останется в прошлом. Ожидается, что Венгрия перейдет к более прагматичным отношениям с Россией, параллельно пытаясь восстановить доверие со стороны ЕС. Хотя у Москвы есть другие союзники в Евросоюзе, ни один из них не имел такого влияния, как Орбан, который до недавнего времени был дольше всех действующим лидером ЕС.

Поражение Орбана стало очередным ударом по позициям Кремля на международной арене. В конце 2024 года был отстранен сирийский лидер Башар Асад, а недавно президента Венесуэлы Николаса Мадуро задержали США. Таким образом, Путин потерял еще одного важного партнера, который помогал продвигать российское влияние в центре Европы.

Реклама

После ухода Орбана Европа, вероятно, станет более консолидированной в поддержке Украины и более жесткой в противодействии России. В то же время новое правительство Венгрии будет оставаться осторожным в вопросах, связанных с Украиной, но уже не будет выполнять роль проводника интересов Кремля. У России все еще есть возможности влиять на ситуацию в Европе, однако потеря Орбана лишает ее важного союзника.

К слову, Кремль пытается преуменьшить значимость поражения Орбана, несмотря на потерю главного союзника в ЕС. Представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения с Европой и так «на дне», а глава МИД Сергей Лавров выдвинул условия для сотрудничества с новым правительством Мадьяра. Российские блогеры обеспокоены потерей права вето в Евросоюзе. Аналитики ISW считают, что Москва намеренно демонстрирует равнодушие, чтобы сохранить иллюзию неизменного давления на Украину.