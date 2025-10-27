Путин потерял доверие Трампа - Портников о новой фазе российско-американских отношений

Владимир Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент России Владимир Путин оказался в затруднительном положении после того, как президент США Дональд Трамп ввел первые масштабные санкции против России с начала своего нового срока.

Об этом заявил журналист и политолог Виталий Портников.

Санкции, направленные против "Роснефти" и "Лукойла", свидетельствуют, что Трамп переходит от слов к действиям и больше не верит в дипломатические маневры Кремля.

Реклама

"Путин обижен не только на Трампа, но и на себя - что не удалось еще немного "вести американского президента за нос", сохраняя у того иллюзии о готовности Кремля к миру", - отметил Портников.

По его словам, попытки российского "посредника" Кирилла Дмитриева убедить Вашингтон в возможности мирного урегулирования уже не имеют успеха - Трампу теперь нужны не обещания, а конкретные действия, в том числе прекращение огня и уменьшение уровня агрессии.

Портников отмечает, что Путин потерял "словесное доверие" Трампа и теперь оказался в ловушке собственной эскалационной стратегии.

"Путин убежден, что может истощать Украину годами. Но чем дольше идет война, тем больше теряет и Россия военно, экономически и политически", - пишет журналист.

Реклама

По мнению Портникова, даже если Кремль попытается шантажировать Запад ядерным оружием или расширить фронт войны, это лишь усугубит санкционное давление и поддержку Украины.

В то же время, по его оценке, пауза в войне могла бы дать Кремлю выигрыш во времени, но Путин действует нерационально, когда речь идет об Украине и каждый раз делает выбор в пользу эскалации.

Напомним, ранее Дональд Трамп не исключил новых санкций США против России, заинтриговав заявлением.