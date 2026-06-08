Путин / © Associated Press

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Отказ диктатора Путина от предложения прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским может дорого обойтись России.

Об этом говорится в материале The Telegraph, авторы которого проанализировали последние политические заявления и развитие событий вокруг возможных мирных переговоров.

В то же время успехи ВСУ и проблемы РФ лишь усиливают давление на Кремль.

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Особое внимание издание обратило на позицию министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, убежденного, что Москва упустила шанс завершить войну на приемлемых для себя условиях.

«Отказавшись от предложения президента Зеленского о прямых мирных переговорах, Путин упустил свой шанс выйти из своей провальной войны. Для России все будет только ужаснее. Потери на поле боя продолжат расти. Поражения будут становиться все более унизительными», — написал Сибига в социальных сетях после того, как Путин отверг предложение о прямых переговорах.

Как отмечает The Telegraph, союзники Украины в Европе разделяют оценку украинской стороны относительно того, что так называемое «окно возможностей» для дипломатического урегулирования может постепенно закрываться.

По мнению европейских партнеров Киева, на это влияют как неудачи российской армии на поле боя, так и все более ощутимые проблемы в экономике РФ.

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Авторы публикации также обращают внимание, что Украина пытается изменить конфигурацию международного посредничества в переговорах с Россией. В частности, Киев стремится активнее вовлечь в этот процесс европейские государства.

В материале отмечается, что такой подход связан с тем, что США сосредоточены на собственных внешнеполитических вызовах, что может ограничивать их роль в переговорном процессе между Украиной и РФ.

Ранее сообщалось, что в России усиливается общественная усталость от войны против Украины, а официальная пропаганда все чаще теряет доверие граждан.

Мы ранее информировали, что отказ диктатора Путина от личных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским обернулся для Кремля новым репутационным ударом.

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