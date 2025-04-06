"Путин потирает руки": The Telegraph о последствиях предательства Украины для мира

Что дальше ждет Украину, анализирует The Telegraph / © ТСН.ua

Реклама

За одну неделю президент США Дональд Трамп развязал торговую войну, повлек за собой крах на Уолл-стрит и перспективу глобальной рецессии. Поэтому Трамп все еще надеется, что его запомнят чем-нибудь другим: окончанием трехлетней войны в Украине.

Чем могут завершаться потуги президента США по мирному урегулированию в Украине, говорится в статье The Telegraph.

В своем стремлении к безоговорочной капитуляции Владимир Путин бросил в Киев все, что есть в России, кроме ядерного оружия, отмечают в издании.

Реклама

«Украина остается непобежденной — но как долго может продолжаться это ошеломляющее сопротивление? Прежде всего, сможет ли Украина выжить после потенциального отказа от американской поддержки и сможет ли Европа сохранить свою поддержку, имея дело с экономическими последствиями пошлин?», — размышляет автор статьи.

Путин надеется, что бурная инфляция, падение ВВП и падение уровня жизни заставят Киев искать мир.

В то же время администрация Трампа усиливает давление на Киев. В прошлом месяце стало известно, что Белый дом требует контроля не только за месторождениями редкоземельных металлов в Украине, но и за всеми ее природными ресурсами, включая нефтяную, газовую и атомную промышленность.

Если Путин не скрывает своей миссии превратить Украину в государство-вассало России, то Трамп, очевидно, видит страну как дочернюю компанию, полностью принадлежащую США. «И если Кремль и Белый дом полны решимости разделить Украину между собой, кто может остановить их?», — рассуждают в The Telegraph.

Химера прекращения огня

Пока что президент Зеленский отказывался подписать экономический суверенитет своей страны в обмен на туманные обещания США. В издании предполагают, что администрация Трампа явно была бы рада отстранению президента Украины от должности. Путин же рассчитывает, что он может использовать потребность Трампа в международном одобрении, чтобы одержать дипломатические победы, которых его войска не смогли одержать на поле боя.

Таким образом, мирные переговоры, которые уже несколько недель ведутся в Саудовской Аравии, рассматриваются в Кремле как дымовой занавес, а не серьезные переговоры, отмечает автор статьи.

«Враги даже не общаются напрямую друг с другом, а только через посредников, преимущественно американских. Это позволяет американской делегации не только контролировать поток информации, но и склонять весы в пользу Москвы. Химера прекращения огня еще не воплотилась в жизнь, отчасти потому, что она означает разные вещи для двух антагонистов. В то время как Зеленский рассматривает это как безусловное прекращение боевых действий, как прелюдию к мирным переговорам, Путин требует растущего списка уступок в обмен на перемирие», — пишет The Telegraph.

Путин поднимает ставки

Российский диктатор сначала получил одобрение Трампа на идею о прекращении атак на электростанции, хотя это предложение поступило лишь после того, как украинские беспилотники и ракеты нанесли серьезный ущерб российским нефтеперерабатывающим заводам. Кроме того, силы Путина еще не прекратили неустанные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.

Далее Путин предложил мораторий на морской конфликт в Черном море, также поддержавший Трамп. Эта идея явно способствовала российскому флоту, потерявшему десяток военных кораблей и вынужденному покинуть свою главную крымскую базу в Севастополе.

Украинцы уже имели морской коридор для экспорта зерна, но россияне стремятся восстановить определенную свободу для торговли из-за санкций. Тем не менее Киев согласился на обе эти невыгодные для себя предложения как на ступеньки к более полному прекращению огня. Тогда Путин поднял ставки.

Во время перемирия он требовал запретить любые иностранные поставки оружия в Украину, то есть заморозить военный статус-кво, который будет касаться только одной стороны. Между тем, Россия будет продолжать импортировать людей и материалы из Северной Кореи, Ирана и других стран.

Почему Путин выдвинул такое явно неприемлемое для Киева условие? Ответ стал ясен, когда появилось следующее требование России: устранение Зеленского и украинского «нацистского» правительства, которое должно быть заменено временной администрацией под эгидой Организации Объединенных Наций, после чего со временем состоятся выборы.

Нарисовав Зеленского как препятствие миру, логичным следующим шагом Путина было потребовать от Запада его устранения.

В окружении Трампа многие поддерживают РФ

Путин пожертвовал огромным количеством людей и колоссальным количеством техники. Его цель — сесть за стол переговоров в Эр-Рияде с свершившимся фактом, чтобы убедить США, что оккупированные территории и не только — это действительно «российские» провинции.

В издании предполагают, что в лагере Трампа много тех, кто считает претензии России законными. Это может быть Стив Уиткофф, партнер президента США по гольфу и главный участник переговоров.

«В России существует ощущение, что Украина — это фальшивая страна. Они просто склеили вместе в такую мозаику эти регионы. Это основная причина, на мой взгляд, этой войны», — сказал он скандальному Такеру Карлсону.

Дипломатический переворот в Вашингтоне

На прошлой неделе человека, которого антикоррупционная организация покойного Алексея Навального назвала «теневым министром иностранных дел» Путина, отправили в Вашингтон. Кирилл Дмитриев — именно тот олигарх, который получил образование в Стэнфорде и Гарварде, который знает, как подойти к Трампу и его многомиллиардному окружению.

Миссия Дмитриева состоит в том, чтобы убедить президента Соединенных Штатов в том, что Зеленский, а не Путин, является препятствием для мира.

«Сам факт того, что Дмитриев может прилететь в Вашингтон, является дипломатическим переворотом для Москвы: при Байдене российские чиновники и бизнесмены попали под санкции, особенно если они были близкими союзниками Путина. Теперь эмиссарам злого императора будет предоставлен привилегированный доступ, возможно, даже в Овальный кабинет. Символика очень ясна: людей Путина допускают в святилище, откуда выгнали Зеленского», — пишут в The Telegraph.

Последствия предательства Украины для мира

Автор статьи отмечает, что «если бросить Украину российскому медведю», это даст Пекину сигнал о том, что Тайвань не может полагаться на Трампа как на союзника. Через узкие протоки, отделяющие жемчужину мировой полупроводниковой промышленности от материка, китайская армия готовится к собственной «специальной операции».

Прекращение огня на условиях Путина в издании называют «карфагенским миром» и прелюдией к следующему этапу его плана возродить Советский Союз или Российскую империю. Польша и Литва опасаются, что Россия попытается войти в Сувалкский коридор для установки сухопутного коридора из Беларуси в Калининградский эксклав России. В таком случае страны Балтии будут отрезаны от остальной Европы.

В то время как присоединение Швеции и Финляндии превратило Балтийское море в озеро НАТО, россияне могут проверить готовность союзников придерживаться своих договорных обязательств.

Прежде чем присудить Трампу «свою» Нобелевскую премию мира, стоит вспомнить дело Генри Киссинджера. Тогдашний госсекретарь США получил Нобелевскую премию мира 1973 года за переговоры о прекращении огня во Вьетнаме. Но вскоре его сломали. Без военной поддержки США, как знал Киссинджер, Юг не мог бы выжить. В 1975 году Сайгон упал, и последние американцы были увезены самолетом.

«Настоящей проверкой любого прекращения огня должно быть то, будет ли Украина все еще стоять, уверенно и непокорно, даже через годы», — подытожили в издании.

Ранее американский журналист объяснил, когда Путин пойдет на реальные мирные переговоры.