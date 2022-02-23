Путин потребовал от Киева отказаться от НАТО и Крыма: Шмыгаль ответил, что это невозможно

Путин потребовал от Киева отказаться от НАТО и Крыма: Шмыгаль ответил, что это невозможно

По словам премьера, Украина будет продолжать двигаться в направлении, которое выбрали украинцы.

Президент России Владимир Путин потребовал от Киева отказаться от НАТО и признать оккупированный Крым российским. Озвученные президентом страны-агрессора требования не совпадают с решениями, принятыми для себя украинским народом.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова" во вторник, 22 февраля.

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"Для независимой, суверенной страны — Украины, и для меня как премьер-министра нашего государства, это невозможно", — сказал он, добавив, что озвученные президентом страны-агрессора требования не совпадают с решениями, принятыми для себя украинским народом. Поэтому Украина будет продолжать двигаться в направлении, которое выбрали украинцы, сказал он.

Напомним:

Вечером 22 февраля на брифинге президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет оказывать военную помощь террористическим "ДНР" и "ЛНР". В то же время он заявил, что выступает за демилитаризацию Украины. Также хочет, чтобы Киев отказался от вступления страны в НАТО.

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