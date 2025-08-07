Путин повторил свой трюк: политолог о переговорах США и России

Встреча Путина и Трампа / © ТСН.ua

Российский диктатор Путин уже второй раз за последнее время поймал американского президента Трампа «на крючок», затягивая время и имитируя переговоры.

Такое мнение высказал украинский политолог Владимир Фесенко в интервью «УНИАН».

Он сравнил, что схожая история была со Стамбульскими переговорами в мае, которые так ни к чему и не привели. В частности, Фесенко напомнил, как в мае европейские лидеры выставили Путину ультиматум: либо немедленное прекращение огня, либо новые санкции. Тогда российский диктатор и предложил переговоры в Стамбуле.

«К сожалению, Трамп на это согласился, и тогда вопрос санкций против России был отложен на неопределенное время. Начались переговоры, но результата прекращения войны — нет. Сейчас похожая ситуация. Путин может повторить этот трюк: предложить переговоры на высшем уровне. Но их цель — затягивать время», — отметил Фесенко.

Также он обратил внимание на роль Пекина. Эксперт считает, что ни Китай, ни американцы не желают новой торговой войны. По его мнению, Китай может повлиять на Россию и убедить Москву прекратить войну. В то же время Путин может попытаться договориться с Си Цзиньпином и выступить вместе против Трампа.

«Все это делает ситуацию еще более конфликтной. Поэтому, думаю, в ближайшее время будет происходить острая тактическая борьба вокруг того, когда может состояться встреча на самом высоком уровне, где может состояться эта встреча, и третья повестка дня», — сказал Фесенко и предположил, что в конце концов встреча вообще может и не состояться.

Напомним, что Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Путиным на следующей неделе.

По информации NYP, Трамп согласится на встречу с Путиным только при одном условии — он требует от Путина прямых переговоров с Зеленским

В Москве же выступают против участия Зеленского в переговорах с Трампом.