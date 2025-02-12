"Путин повторяет одну и ту же методичку": Зеленский об ультиматиме диктатора

У нас нет иного выхода, кроме защиты.

На нашу территорию пришли кафиры, поэтому Украина вынуждена защищаться. Было несколько подходов с ультиматумами россиян.

Об этом сказал Зеленский в интервью The Guardian.

"Я никогда не давал добро ни на какие ультиматумы. Этого не произошло бы никогда. А Путину очень нравится эта история — о Турции и этих встречах и т.д.", — отметил он.

Но перед вторжением сколько раз он говорил одно и то же? "Мы готовы говорить на основе "Минска", "мы всегда были готовы к миру", мы готовы согласовать, но есть "Минск", "Украина не готова". То же сейчас с Турецкой программой".

"Он говорит как искусственный интеллект 80-х годов, старого образца. Одну и ту же методичку повторяет", — заключил Зеленский.

Ранее Зеленский сказал, что РФ планирует увеличить свою армию в 2025 году на 12-15 дивизий, что составляет около 150 тысяч дополнительных военных. Да, агрессора может напасть на НАТО, начав с Польши или Литвы.

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