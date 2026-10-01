Ошибка Брежнева: зачем Путин раздувает оборонный бюджет / © Associated Press

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Российский диктатор Путин повторяет основную ошибку Брежнева — увеличивает военные расходы до неприемлемого уровня, воспроизводя условия, приведшие к распаду Советского Союза.

Об этом пишет The Telegraph.

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Сообщения о том, что Москва планирует увеличить военные расходы в 2027 году на целых 27%, лишь подтверждают мнение, что несмотря на многочисленные неудачи, которые Путин потерпел в Украине, российский диктатор не потерял стремления провоцировать более масштабную войну в Европе.

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Агрессия Путина обходится России все дороже

В издании предупреждают, что увеличение расходов на оборону лишь усугубит проблемы простых россиян, которым личные расходы войны становятся все более очевидными. Увеличение финансирования означает, что около 35% всего бюджета Кремля будет израсходовано на конфликт, который, как предполагалось, должен был длиться максимум несколько недель.

Воздействие войны на российскую экономику оказалось катастрофическим: доходы домохозяйств россиян упали, а госрасходы на здравоохранение и образование резко сократились. В некоторых регионах РФ расходы на здравоохранение сократились более чем на треть только за этот год.

Также нет особых перспектив оживления экономического роста России, поскольку западные санкции продолжают отрицательно сказываться на способности Москвы поддерживать экспорт нефти и газа на довоенном уровне.

Украинские атаки на энергетическую инфраструктуру имеют аналогичное пагубное влияние.

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Поэтому решение Путина перенаправить еще больше ресурсов страны на подпитку военной машины в Telegraph рассматривают как отчаянный риск, который может привести к краху его режима.

Судьба СССР и «афганская ловушка»

План Кремля по увеличению бюджетных ассигнований на оборону до уровня, невиданного со времен распада Советского Союза в 1991 году, безусловно, должен послужить отрезвляющим напоминанием о потенциальных ловушках, с которыми столкнется Путин, если его авантюра не оправдается.

Резкий рост советских расходов на оборону, начавшийся при Брежневе в 1960-х годах, усиленный катастрофической интервенцией Москвы в Афганистан в 1979-1989 годах, стал одним из ключевых факторов, в конце концов приведших к распаду СССР.

Кроме масштабных экономических проблем, включая дефицит товаров народного потребления, это привело к появлению влиятельных заинтересованных сторон и огромной неэффективности в военно-промышленном комплексе.

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В издании отмечают, что война в Украине стоит Кремлю так же дорого, как и неудачная афганская авантюра Советского Союза.

Предупреждение ЦРУ: «Россия проигрывает войну»

Более того, этот момент директор ЦРУ Джон Рэтклифф всячески подчеркивал это во время неожиданного визита в Кремль. По информации издания, он прямо заявил собеседникам, что «Россия проигрывает войну», напоминая им, что нынешнее плачевное состояние российской экономики свидетельствует о риске краха страны по советскому образцу.

В следующем отчете ЦРУ о встрече, распространенной среди западных разведывательных агентств, говорилось, что Рэтклифф пришел к выводу, что российская экономика «упадет, как это произошло в СССР в конце холодной войны».

Сигнал Трампа или попытка блефа?

В контексте предупреждения Ретклиффа решение Путина перенаправить ценные ресурсы на увеличение оборонного бюджета кажется абсурдным, ввиду того, что это заявление прозвучало после встречи его спецпосланника Кирилла Дмитриева с американскими чиновниками на этой неделе для переговоров о прекращении войны в Украине.

Если Путин действительно серьезно настроен на прекращение войны, то зачем увеличивать расходы на оборону?

Вполне возможно, что Путин все же пытается дать понять администрации Трампа, что он не намерен отступать, пока не будут выполнены условия по Украине.

Но, повторяя ошибки Советского Союза, увеличившего расходы на оборону до неприемлемого уровня, российского диктатора в конце концов может постичь такая же участь, как и его советски предшественников, считают авторы статьи.

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