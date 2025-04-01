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Путин повышает ставки, ведь экономика РФ приближается к краху: Огрызко
Путин шантажирует мир, требуя признания аннексии украинских территорий, но российская экономика трещит по швам.
Президент России Владимир Путин сейчас максимально поднимает ставки по войне против Украины. Но диктатор прекрасно понимает, что времени на все это практически нет из-за ужасающих тенденций в российской экономике.
Такое мнение экс-министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко высказал в интервью OBOZ.UA.
Экс-глава МИД объяснил, к чему сейчас стремится Путин — затягиванию времени по прекращению огня или остановки войны, ведь нарастают проблемы в экономике.
«Мне кажется, что Путин сейчас поднимает ставки до максимума. Он заявил, что ему нужны все четыре области, Крым, ему необходимо, чтобы все это было признано международным сообществом официально, и прочее. Но он прекрасно понимает, что времени у него на все это практически нет», — заметил Огрызко.
Он напомнил, что на последней встрече с российскими олигархами, объединившимися в клуб промышленников, Путин четко заявил об ожиданиях охлаждения экономики.
«Это означает, что он прекрасно информирован о тенденциях, которые есть сегодня в российской экономике. Они ужасны, ведь останавливаются целые отрасли», — подчеркнул экс-дипломат.
Он уточнил, что в 2024 году «легла» угольная отрасль России, получив убыток в 100 млрд руб. То же происходит в транспортной отрасли. «Газпром» — официально почти банкрот, ведь дает по 600-700 млрд руб. ущерба в газовом направлении. Это свидетельствует только об очень больших проблемах. Ипотека встала, строительство не работает, потому что люди не могут взять кредит.
Огрызко объяснил, в чем заключается логика Путина в таких условиях и сейчас.
«Но Путин — игрок. Он хочет до последнего держать возможность шантажировать тем, что если вы мне не дадите то, что я желаю, я за себя не отвечаю. Ну вот собственно его логика. Если мы выдержим следующие 7-8-10 месяцев, то, поверьте, экономика России начнет разваливаться у нас на глазах. Год 2025 должен стать годом банкротства российской экономики. Об этом кричат не только зарубежные экономисты, но даже доморощенные российские», — рассказал руководитель Центра исследования России.
К слову, президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Путин согласится на прекращение войны. Он отметил, что у него нет желания вводить пошлины на российскую нефть, о чем заявлял ранее.