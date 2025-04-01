Путин повышает ставки, ведь экономика РФ приближается к краху: Огрызко

Президент России Владимир Путин / © ТСН.ua

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Президент России Владимир Путин сейчас максимально поднимает ставки по войне против Украины. Но диктатор прекрасно понимает, что времени на все это практически нет из-за ужасающих тенденций в российской экономике.

Такое мнение экс-министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко высказал в интервью OBOZ.UA.

Экс-глава МИД объяснил, к чему сейчас стремится Путин — затягиванию времени по прекращению огня или остановки войны, ведь нарастают проблемы в экономике.

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«Мне кажется, что Путин сейчас поднимает ставки до максимума. Он заявил, что ему нужны все четыре области, Крым, ему необходимо, чтобы все это было признано международным сообществом официально, и прочее. Но он прекрасно понимает, что времени у него на все это практически нет», — заметил Огрызко.

Он напомнил, что на последней встрече с российскими олигархами, объединившимися в клуб промышленников, Путин четко заявил об ожиданиях охлаждения экономики.

«Это означает, что он прекрасно информирован о тенденциях, которые есть сегодня в российской экономике. Они ужасны, ведь останавливаются целые отрасли», — подчеркнул экс-дипломат.

Он уточнил, что в 2024 году «легла» угольная отрасль России, получив убыток в 100 млрд руб. То же происходит в транспортной отрасли. «Газпром» — официально почти банкрот, ведь дает по 600-700 млрд руб. ущерба в газовом направлении. Это свидетельствует только об очень больших проблемах. Ипотека встала, строительство не работает, потому что люди не могут взять кредит.

Огрызко объяснил, в чем заключается логика Путина в таких условиях и сейчас.

«Но Путин — игрок. Он хочет до последнего держать возможность шантажировать тем, что если вы мне не дадите то, что я желаю, я за себя не отвечаю. Ну вот собственно его логика. Если мы выдержим следующие 7-8-10 месяцев, то, поверьте, экономика России начнет разваливаться у нас на глазах. Год 2025 должен стать годом банкротства российской экономики. Об этом кричат не только зарубежные экономисты, но даже доморощенные российские», — рассказал руководитель Центра исследования России.

К слову, президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Путин согласится на прекращение войны. Он отметил, что у него нет желания вводить пошлины на российскую нефть, о чем заявлял ранее.