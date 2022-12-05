Путин появился на Крымском мосту за рулем "Мерседеса": видео

Хозяину Кремля доложили об открытом после ремонта автомобильном движении по правой стороне путепровода, но как далеко заехал по мосту президент РФ неизвестно.

В понедельник, 5 декабря, президент государства-агрессора Владимир Путин посетил Крымский мост, разрушенный взрывом в начале октября этого года. Здесь он поговорил со строителями и проехался по мосту, управляя немецким "Мерседесом".

Об этом сообщают российские пропагандисты, опубликовав соответствующее видео.

Хозяину Кремля сообщили, что на Крымском мосту открыто автомобильное движение по правой, отремонтированной стороне. Проверил ли Путин лично эту информацию, неизвестно. Видео с его передвижением на машине длится около 3 минут.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что четыре пролета левой стороны моста тоже получили повреждения и должны быть заменены. Кроме того, в течение 6-7 месяцев россияне планируют восстановить второй путь на железнодорожной части моста.

Ранее в министерстве обороны Великобритании допустили, что ремонт Крымского моста вряд ли удастся полностью закончить к сентябрю 2023 года.

Вероятно, эти предположения британцев справедливы, поскольку, посетив Крымский мост, Путин, по словам его спикера Дмитрия Пескова, "указал важность сухопутной дороги в Крым" через оккупированные территории юга и востока Украины, которые в Кремле называют "новыми регионами РФ".

Напомним, в пятницу, 2 декабря, президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что ракетные обстрелы украинской инфраструктуры являются "вынужденным и неотвратимым" ответом на атаки со стороны Украины. В частности, он упомянул Керченский мост, соединяющий материковую часть России с украинским полуостровом Крым, аннексированным Москвой в 2014 году с нарушением международного права.

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