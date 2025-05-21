Путин "появился" на Курщине: пропаганда врет о полном освобождении региона (фото)

Владимир Путин в Курской области / © Пресс-служба Кремля

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Российские средства массовой пропаганды утверждают, что президент Владимир Путин якобы посетил Курскую область. В то же время медиа врут, что российская армия полностью освободила регион.

Об этом сообщают российские государственные агентства и сайт Кремля.

Согласно заявлениям, Путин посетил Курскую область «впервые с момента полного освобождения региона». На самом деле ВСУ продолжают действовать на территории этой российской области.

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Сообщается, что глава Кремля якобы побывал в самом Курске, где встретился с волонтерами и посетил строящуюся Курскую АЭС-2. Но каких-либо доказательств этого ни в Кремле, ни российские госагентства не приводят. Заметим, эта электростанция расположена всего в 100 км от границы с Украиной.

В то же время на сайте Кремля появились семь фотографий Путина за белым столом с чашками и конфетами. Согласно опубликованному заявлению, российский диктатор во время рабочей поездки также побывал в городе Курчатов Курской области, где провел совещание с руководителями муниципалитетов региона.

В свою очередь российский пропагандист Павел Зарубин, который ранее снял фильм о 25-летнем правлении Путина, опубликовал видео с хозяином Кремля. На ролике Путин сидит за столом на фоне штор в окружении каких-то людей. Не сообщается, где и когда это было снято.

Пропагандистские медиа информируют, что во время визита в Курскую область Путин заявил — «противник все еще пытается двигаться в сторону границы России», но при этом «поручил увеличить группировку разминирования в Курской области, чтобы люди как можно скорее могли вернуться домой».

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Владимир Путин в Курской области / © Пресс-служба Кремля

Владимир Путин в Курской области / © Пресс-служба Кремля

Заметим, по данным Института изучения войны, ВСУ продвинулись на Курщине, а именно на южной окраине Теткино. В свою очередь российские военные блогеры утверждали, что украинские войска бесполезно атаковали в направлении Теткино и Нового Пути.

К слову, это уже второй якобы визит Путина в Курскую область с начала боевых действий там. О первой поездке пропагандисты сообщали в середине марта. Тогда были опубликованы кадры встречи президента России в этом регионе с главой Генштаба Валерием Герасимовым.