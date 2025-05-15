Путин и Дональд Трамп / © ТСН

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Российский диктатор Путин свое последнее заявление о переговорах делал исключительно для Дональда Трампа и добился своего.

Такое мнение высказал профессор Мангеттенского университета Игорь Айзенберг.

Он заявил, что диктатор сделал свое заявление специально ночью, чтобы Дональд Трамп мог посмотреть все в прямом эфире и отреагировать на его предложение.

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«То, что предложил Путин, было рассчитано исключительно на одного человека — на Дональда Трампа. И сделал он это ночью именно для того, чтобы для Трампа это было удобное время, чтобы он мог увидеть это в прямом эфире с переводчиком и отреагировать. То есть, чтобы он попался на этот крючок. И расчет Путина оказался абсолютно верным, потому что Трамп на этот крючок попался», — подчеркнул Айзенберг.

Профессор отметил, что до этого Трампа звонили из Киева, с ним общались президент Владимир Зеленский, а также Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Дональд Туск. Они будто договорились, что с понедельника должно наступить прекращение огня — иначе Россию ждут новые санкции.

«А здесь Путин делает свое заявление — и Трамп сразу полностью меняет позицию. Он горячо приветствовал эту идею, что 15-го в Стамбуле должно что-то состояться. Он даже предложил, что может туда приехать сам, фактически пригласив туда и Путина», — добавил Айзенберг.

Ранее сообщалось, что бывший глава Генштаба Великобритании Ричард Даннат заявил, что диктатор Путин боится принять предложение о прекращении огня, поскольку в таком случае российские сторонники жесткой линии могут оказывать большее давление на Кремль.

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Мы ранее информировали, что спецпосланник Трампа Виткофф заявил, что он и госсекретарь Рубио отправятся в Стамбул в пятницу, хотя переговоры с РФ ранее анонсировались на четверг, 15 мая.