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Путин поздравил Трампа со вступлением в должность

Путин поздравил Трампа со вступлением в должность

Президент России Владимир Путин / Фото: Getty Images

Владимир Путин говорит, что видит заявления Дональда Трампа о желании возобновить прямые контакты с Россией.

Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с официальным вступлением в должность президента США 20 января.

Об этом заявил сам российский диктатор после заседания Совбеза страны.

Путин сказал, что Россия видит заявления Трампа и членов его команды о желании возобновить прямые контакты с Москвой, а также слышит заявления нового президента США о необходимости сделать все, чтобы не допустить Третью мировую войну.

"Безусловно, мы приветствуем такое настроение и поздравляем избранного президента Соединенных Штатов Америки со вступлением в должность", – сказал глава Кремля.

Он также принялся уверять, что Россия никогда не отказывалась от диалога с любой американской администрацией.

Напомним, 20 января состоится инаугурация нового президента США.

Отметим, накануне в CNN сообщили, что Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Путиным в ближайшие дни после принесения присяги.

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