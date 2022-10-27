Путин пожаловался на Запад: "запрещают культуру" и видят "руку Кремля"

Диктатор придумал, что "Запад претендует на все ресурсы человечества".

Диктатор Владимир Путин во время своего выступления 27 октября посетовал на то, что Запад решился сопротивляться российским террористам, которые запускают ракеты по энергетической инфраструктуре и убивают украинцев прямо в их домах.

Об этом диктатор заявил в эфире российских средств массовой пропаганды.

Путин посетовал, что Запад убежден в своей "безгрешности" и посетовал, что "отцы либерализма" теперь не хотят наслаждаться творчеством Достоевского и Чайковского.

"Самая либеральная идеология сегодня изменилась до неузнаваемости. Уже в 20 веке либералы стали заявлять о том, что открытое общество имеет врагов. И свобода таких врагов может и должна быть ограничена. Неужели мы так всемогущи, что любая критика наших оппонентов воспринимается как рука Кремля? Нельзя все сваливать на происки Кремля", — заявил диктатор.

Путин пожаловался, что якобы "Запад претендует на все ресурсы человечества".

Война против Украины и террористические акты РФ

Российский диктатор Путин 24 февраля объявил о проведении так называемой "специальной военной операции" на территории Украины. Тогда же в сторону нашего государства полетели российские ракеты. Оккупанты ежедневно убивают мирных украинцев в их домах и уничтожают украинскую энергетическую инфраструктуру.

Сенат Польши и законодательные органы Литвы, Латвии и Эстонии признали российский режим террористическим из-за военных преступлений, совершаемых оккупантами в Украине. Аналогичное решение приняла также Парламентская ассамблея Совета Европы.

Издание The Economist пишет, что российские элиты разочарованы Путиным и начинают обсуждать, какой будет жизнь в РФ без диктатора.

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