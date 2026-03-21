Путин пожелал Ирану пережить «суровые испытания»: заявление

Владимир Путин. / © Associated Press

Агрессор Российская Федерация остается «верным другом и надежным партнером» Ирана.

Об этом заявил российский «фюрер» Владимир Путин в приветствии иранских лидеров с праздником Навруз.

В частности, приветствие диктатора РФ адресовано новому верховному лидеру Ирана Моджтабу Хаменеи и президенту Масуду Пезешкиану.

В сообщении «фюрер» Путин пожелал иранскому народу «достойно преодолеть суровые испытания» и дерзко заявил о «верности и партнерстве» между Москвой и Тегераном.

Сотрудничество Ирана и РФ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин помогает Ирану воевать против США, снабжая ударными беспилотниками собственного производства. Глава государства подчеркнул, что если раньше Тегеран передавал дроны Москве, то теперь все происходит наоборот. В частности, иранский режим использовал эти БПЛА против американских баз и против своих соседей на Ближнем Востоке.

Впоследствии глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Россия и Китай помогают Тегерану. В частности, в рамках военного сотрудничества. Впрочем, о какой помощи идет речь, министр не уточнил.

В свою очередь, аналитики ISW заявили, что РФ предоставляет Ирану разведывательные данные и военные технологии для атак. По их данным, речь идет о спутниковых снимках, технологиях беспилотников и консультациях по проведению ударов, а также о помощи в навигации, связи и наведении целей.

