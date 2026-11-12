ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
507
Время на прочтение
1 мин

Путин предлагает провести "гуманитарную миссию" в Константиновке: в ОП отреагировали

Владимир Путин предложил провести в Константиновке так называемую «гуманитарную миссию». В Офисе президента упомянули предыдущий опыт России в Олешках и объяснили, что вызывает подозрения в этой инициативе.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Офис президента Украины

Офис президента Украины / © УНИАН

В Офисе президента отреагировали на идею российского диктатора Владимира Путина провести «гуманитарную миссию» в Константиновке по примеру оккупированных Олешков.

Об этом в комментарии журналистам сообщил советник президента Дмитрий Литвин, передает ТСН.ua.

В Офисе президента отметили, что под видом такой помощи РФ раньше опрокидывала технику и меняла своих военных. Тем не менее, отметили, что сейчас выясняют все детали предложения.

«Учитывая, что у Олешки они завели технику и ротировали военных под прикрытием гуманитарной операции, ясно, чего они хотят в Константиновке. Но нужно выяснить все детали», — заявил Дмитрий Литвин.

Напомним, в Кремле прошла встреча посланцев США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера с российским президентом-диктатором Владимиром Путиным.

Путин предложил провести гуманитарную миссию в Константиновке по сценарию Олешков. Он также заявил, что Россия якобы контролирует безопасность города и готова ее гарантировать.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie