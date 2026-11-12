Путин предлагает провести "гуманитарную миссию" в Константиновке: в ОП отреагировали

Офис президента Украины / © УНИАН

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В Офисе президента отреагировали на идею российского диктатора Владимира Путина провести «гуманитарную миссию» в Константиновке по примеру оккупированных Олешков.

Об этом в комментарии журналистам сообщил советник президента Дмитрий Литвин, передает ТСН.ua.

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В Офисе президента отметили, что под видом такой помощи РФ раньше опрокидывала технику и меняла своих военных. Тем не менее, отметили, что сейчас выясняют все детали предложения.

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«Учитывая, что у Олешки они завели технику и ротировали военных под прикрытием гуманитарной операции, ясно, чего они хотят в Константиновке. Но нужно выяснить все детали», — заявил Дмитрий Литвин.

Напомним, в Кремле прошла встреча посланцев США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера с российским президентом-диктатором Владимиром Путиным.

Путин предложил провести гуманитарную миссию в Константиновке по сценарию Олешков. Он также заявил, что Россия якобы контролирует безопасность города и готова ее гарантировать.

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