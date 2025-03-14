Путин предлагает свою версию перемирия: в ISW назвали опасность альтернативного соглашения "фюрера"

Диктатор-президент России Владимир Путин отклонил предложение о прекращении огня, согласованное США. "Фюрер" предложил альтернативное предложение, противоречащее первому варианту.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Глава Кремля якобы "согласился" на временное прекращение огня. Он заявил, мол, "сама идея правильна", но прекращение боевых действий "должно быть таким, чтобы привести к долгосрочному миру и устранить первопричины" войны. Российский президент подверг сомнению несколько аспектов американского предложения В частности, он спросил, что будет с украинским выступлением в Курской области, и будет ли разрешено Киеву продолжать мобилизацию сил, обучение новомобилизованных солдат и получать военную помощь от своих партнеров и союзников.

Альтернатива Путина

Отмечается, что, вероятно, Путин "протянет временные рамки" для согласования временного прекращения огня, чтобы убедиться, что его условия "учтены". Кроме этого, Россия может потребовать прекращения поставок оружия в Украину как условие временного прекращения огня.

Источник заявил, что Путин хочет отстранить Украину от переговоров, чтобы Россия могла самостоятельно вести переговоры с США, а также "исправить ситуацию на фронте", чтобы усилить переговорную позицию России. Аналитики отмечают, что предложенное диктатором соглашение о прекращении огня предоставило бы России значительно более непропорциональные преимущества и создало бы условия для возобновления боевых действий на крайне выгодных для Кремля условиях.

В то же время, аналитики обратили внимание на тот факт, что Путин ничего не сказал о прекращении Россией призыва на военную службу, производстве военной техники и получении военной помощи от своих союзников.

"Способность России продолжать эти меры во время потенциального перемирия, без аналогичного разрешения Украине, позволила бы российской армии возобновить наступательные операции с лучше укомплектованными и оснащенными подразделениями в нужное для нее время. Такие требования могут показаться четким свидетельством того, что Путин действительно не стремится к миру", — добавили в ISW.

В отчете также отмечается, что попытки Путина заключить новое соглашение о прекращении огня на условиях, которые асимметрично выгодны РФ, игнорируют заявленное намерение президента США Дональда Трампа, что прекращение огня создаст условия для переговоров о более всеобъемлющем мирном соглашении в будущем.

"Предложенное российским лидером соглашение, подорвшее заявленную администрацией Трампа цель достижения устойчивого мира в Украине, укрепит веру в то, что Россия может нанести военное поражение Украине. Также это будет стимулировать Путина к возобновлению военных действий против Украины вместо того, чтобы идти на любые уступки в формальных переговорах по прекращению войны".

Путин не заинтересован в добросовестных переговорах

В ISW считают, что Путин держит в заложниках предложение о прекращении огня и пытается получить превентивные уступки перед официальными переговорами по прекращению войны. Он отказался принять американо-украинское предложение на его собственных условиях и требует дополнительных условий, которые будут непосредственно способствовать достижению военных целей Кремля.

"ISW продолжает считать, что российский лидер не заинтересован в добросовестных мирных переговорах по прекращению войны. Он остается преданным достижению своих долгосрочных целей по установлению пророссийского марионеточного режима в Украине, подрыву способности страны защитить себя от будущей российской агрессии и недопущению вступления страны в НАТО", — говорится в отчете.

Отказ Путина от предложения прекращения огня подчеркивает его приверженность достижению своих целей в Украине, в частности, ее демилитаризации. Также это свидетельствует о незаинтересованности фюрера в любой паузе в боевых действиях, что не приведет к капитуляции Украины или, по крайней мере, не создаст условий для успешного возобновления российских наступательных операций в будущем.

Напомним, помощник диктатора России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сделал шокирующее заявление о временном перемирии. В Кремле считают, что это станет якобы "отдыхой для украинских военных".

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