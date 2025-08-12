Путин предлагает Трампу "выгодный путь" к миру: советник Кремля назвал условия

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп / © ТСН.ua

По словам влиятельного советника Кремля Дмитрия Суслова, кремлевский диктатор Владимир Путин предлагает президенту США Дональду Трампу «выгодный путь» к мирному соглашению, которое могло бы стать решением «украинского кризиса». Суслов, являющийся заместителем директора Центра европейских и международных исследований Высшей школы экономики, также заявил, что Путин готов идти на большие уступки, чем раньше, чтобы достичь договоренностей с США.

Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera.

Суслов очертил два возможных сценария по поводу предстоящей встречи. Первый – это заключение двустороннего плана между Россией и США для прекращения огня в Украине. По его словам, ключевым для Кремля является то, что это соглашение должно быть заключено без участия Украины и Европы.

Этот план мог бы включать в себя отвод украинских войск из тех районов Донбасса, которые они еще контролируют, а также отвод российских войск из Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей, при этом линия фронта в других регионах будет оставаться неизменной. Суслов подчеркнул, что одним из важнейших условий такой договоренности является обязательство Украины не вступать в НАТО.

"Я думаю, что Путин предлагает Трампу удобный выход", - сказал Дмитрий Суслов.

По словам Суслова, если Владимир Зеленский при поддержке европейских стран отклонит это предложение, «Трамп сократит всю военную помощь Киеву и даже прекратит продавать оружие европейцам, чтобы они передавали его Украине». По мнению кремлевского советника, такой шаг приведет к быстрому поражению и полному краху Украины. Он считает, что для Трампа это тоже выход из сложной ситуации, в которую он попал, угрожая санкциями Китая, Индии и Бразилии за импорт российской нефти.

«Теперь у Путина есть меньшие требования, но Киев останется вне НАТО», — отметил Суслов.

Почему Аляска была выбрана местом встречи? Суслов объяснил, что это имеет глубочайшее символическое значение. Во-первых, Аляска является наиболее «российско-американской» территорией, поскольку находится далеко от Европы и Украины, но очень близко к России, что подчеркивает двусторонний характер переговоров. Во-вторых, эта встреча станет первым полноценным саммитом между Россией и США на американской территории за последние 15 лет, что свидетельствует о взаимном стремлении к улучшению отношений. В-третьих, в повестку дня включен вопрос Арктики, который является ключевым для обеих стран.

«Если саммит на Аляске пройдет успешно, и будет одобрен общий план перемирия в Украине, фитиль, который он безрассудно поджег с Китаем, Индией и Бразилией, будет погашен, и американский президент сможет даже претендовать на историческую значимость. Именно поэтому мы ожидаем, что Трамп примет предложение Путина. Для него это выход», — подытожил Суслов.

Напомним, в Белом доме ответили, почему Зеленского не пригласили на переговоры в Аляску. По словам Левитт, цель переговоров состоит в том, чтобы Трамп и Путин покинули саммит «с лучшим пониманием того, как мы можем закончить эту войну».