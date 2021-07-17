Путин предложил Байдену использовать российские базы в Таджикистане и Кыргызстане из-за ситуации с афганцами — СМИ

Путин предложил Байдену использовать российские базы в Таджикистане и Кыргызстане из-за ситуации с афганцами — СМИ

Это предложение Путин озвучил на встречи с Байденом, впрочем, американская сторона еще не ответила, пишут СМИ.

Президент России Владимир Путин во время встречи с американским коллегой Джо Байденом 16 июня предложил ему совместно координировать действия по Афганистану с возможностью использовать российские военные базы в Таджикистане и Киргизии.

Об этом сообщает российский "Коммерсант" со ссылкой на источники.

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По данным источников, Россия в частности предлагает обмен информацией, полученной с использованием беспилотников. В то же время американская сторона еще не дала согласие на это предложение.

"Если бы американцы были заинтересованы только в том, чтобы следить за ситуацией в Афганистане, они бы приняли это щедрое предложение. Но пока они не дали четкого ответа, что наводит на мысль, что, возможно, у них все же другие цели", — сказал один из собеседников "Коммерсанту".

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад отказался комментировать эту информацию. В Кремле также хранят молчание.

Отметим, в Таджикистане расположена 201-а российская военная база — крупнейший военный объект России за пределами страны. А на территории Киргизстана в Чуйской области расположена российская авиабаза "Кант".

Напомним:

Ситуация в Афганистане стала особенно напряженной после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск из афганской территории.

Боевики "Талибана" уже заявили, что взяли под свой контроль 85% территории Афганистана.

Между тем США вывели из Афганистана 95% своих войск.

С момента, когда президент США Джо Байден принял решение вывести войска, Пентагон, чтобы вывезти военные грузы, совершил эквивалент примерно 984 рейсов военно-транспортных самолетов C-17. Более 17 тысяч единиц военного имущества были переданы Управлению тылового обеспечения Минобороны для уничтожения. США также передали Минобороны Афганистана семь объектов.

Кроме того, накануне командующий сил США в Афганистане генерал Остин Миллер сложил с себя полномочия.

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