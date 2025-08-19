- Дата публикации
Путин предложил место встречи с Зеленским — СМИ узнали ответ президента Украины
Глава Кремля предложил встречу с Владимиром Зеленским в Москве. Об этом, как передают источники, говорилось во время телефонного разговора с Трампом.
Кремлевский глава Владимир Путин предложил провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве. Об этом он сказал во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.
Об этом пишет ClashReport.
В ходе переговоров с Трампом Путин допустил возможность личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве.
«Путин упомянул Москву», — добавили детали в The Guardian со ссылкой на AFP и один из источников.
Также стало известно, что Зеленский сказал «нет» в ответ.
Напомним, телефонный разговор Путина и Трампа, длившийся примерно 40 минут, состоялся 18 августа во время встреч Трампа с Зеленским и лидерами Европейского Союза в Вашингтоне.
По его результатам Трамп сообщил, что приложит усилия, чтобы переговоры между Путиным и Зеленским состоялись.
Между тем в Кремле подтвердили сам факт разговора, но воздержались от подтверждения готовности президента РФ к личной встрече, отметив, что обсуждалась лишь «возможность повышения уровня прямого контакта» между делегациями сторон.