Встреча Путина и Трампа

Реклама

Российский диктатор Путин предложил провести следующую встречу с президентом США Дональдом Трампом в Москве.

Об этом диктатор заявил на совместной с Трампом пресс-конференции по результатам переговоров на Аляске.

«Спасибо, Владимир, пожалуй, скоро еще увидимся», — заявил Трамп в конце пресс-конференции.

Реклама

На это Путин ответил: «В следующий раз в Москве?». На что Трамп сказал, что «может это предположить».

Ранее Дональд Трамп рассказал подробности разговора с Путиным.

В свою очередь Путин цинично назвал ситуацию в Украине «трагедией» и заговорил о мире.