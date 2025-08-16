- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 595
- Время на прочтение
- 1 мин
Путин предложил провести следующую встречу в Москве — что ответил Трамп
Путин предложил Трампу встретиться в следующий раз в Москве.
Российский диктатор Путин предложил провести следующую встречу с президентом США Дональдом Трампом в Москве.
Об этом диктатор заявил на совместной с Трампом пресс-конференции по результатам переговоров на Аляске.
«Спасибо, Владимир, пожалуй, скоро еще увидимся», — заявил Трамп в конце пресс-конференции.
На это Путин ответил: «В следующий раз в Москве?». На что Трамп сказал, что «может это предположить».
Ранее Дональд Трамп рассказал подробности разговора с Путиным.
В свою очередь Путин цинично назвал ситуацию в Украине «трагедией» и заговорил о мире.