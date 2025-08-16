ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
595
Время на прочтение
1 мин

Путин предложил провести следующую встречу в Москве — что ответил Трамп

Путин предложил Трампу встретиться в следующий раз в Москве.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Встреча Путина и Трампа

Встреча Путина и Трампа

Российский диктатор Путин предложил провести следующую встречу с президентом США Дональдом Трампом в Москве.

Об этом диктатор заявил на совместной с Трампом пресс-конференции по результатам переговоров на Аляске.

«Спасибо, Владимир, пожалуй, скоро еще увидимся», — заявил Трамп в конце пресс-конференции.

На это Путин ответил: «В следующий раз в Москве?». На что Трамп сказал, что «может это предположить».

Ранее Дональд Трамп рассказал подробности разговора с Путиным.

В свою очередь Путин цинично назвал ситуацию в Украине «трагедией» и заговорил о мире.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie