Путин предложил Словакию как площадку для переговоров: Украина отреагировала

Украине нужен устойчивый мир, отмечают в МИД.
Российский президент-диктатор Владимир Путин выразил мнение, что Словакия может стать площадкой для мирных переговоров, потому что, мол, занимает "нейтральную позицию" в отношении войны. Тем не менее, Украина напомнила Братиславе о Формуле мира.
Об этом заявил спикер украинского Министерства иностранных дел Георгий Тихий во время пресс-конференции 27 декабря.
"Мы время от времени слышим разные заявления. Я предлагаю лжецам на слово не верить", — сказал пресс-секретарь дипучреждения.
По его словам, в информационном пространстве время от времени раздаются идеи и предложения от разных сторон и лидеров относительно площадки для переговоров Киева и Москвы. Тихий заметил, что Украине необходим устойчивый, справедливый и всеобъемлющий мир.
"Есть процесс Формулы мира. Мы призываем все стороны, которые хотят помочь, сыграть свою роль. Все могут себе найти роль в этих усилиях, чтобы действительно приближать мир. Это касается всех наших партнеров и словацкой стороны в том числе", — рассказал Тихий.
Напомним, 22 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился в Москве с хозяином Кремля Владимиром Путиным. Словацкий политик подчеркнул, что его встреча была ответом на заявление президента Украины Владимира Зеленского о прекращении "какого-либо транзита газа" через Украину и санкций против российской ядерной программы.
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