Владимир Путин / © Associated Press

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Президент США Владимир Путин предложил в следующем месяце встретиться с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином, чтобы обсудить завершение войны в Украине на условиях, выгодных Москве.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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По данным журналистов, предложение обсуждали во время телефонного разговора Путина и Трампа 9 октября. WSJ ссылается на бывшего российского офицера разведки, которого ознакомили с вопросом. Как сообщило издание, в ходе разговора также договорились о закупке США российского дизельного горючего.

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По данным WSJ, Кремль предложил провести переговоры с участием трех сторон на полях предстоящего саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, запланированного на 18 ноября-19 в Шэньчжэне.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил WSJ, что продолжаются обсуждения возможной встречи.

«Пока нет четкого понимания самой встречи или ее возможной повестки дня, хотя все три стороны признают, что такая встреча теоретически возможна», — сказал Дмитрий Песков.

Напомним, Зеленский сообщил, что США и европейские партнеры работают над организацией трехсторонней встречи с Путиным, привлекая в качестве возможных площадок страны Ближнего Востока, Европу и саммит G20.

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