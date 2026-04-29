Дополнено новыми материалами

Российский диктатор Владимир Путин провел более полуторачасовой телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого выразил готовность к временному прекращению огня. Глава Кремля снова продвигал собственные нарративы об «успехах» оккупационных войск и неизбежности достижения целей захватнической войны.

Об этом журналистам сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, передают российские СМИ.

Что заявил Путин по поводу перемирия с Украиной

По словам представителя Кремля, Путин предложил объявить перемирие на период празднования российского «Дня Победы», и Дональд Трамп якобы поддержал эту инициативу. Кроме этого, Путин воспользовался случаем, чтобы выразить поддержку Трампу из-за недавнего покушения на него, «решительно осудив» этот инцидент.

В ходе разговора Путин снова пытался обвинить Украину в использовании «террористических методов» при атаках на гражданские объекты, умалчивая про массированные обстрелы украинских городов российской армией. Также диктатор отчитался о ситуации на фронте, уверяя, что российские войска сейчас «давят на противника».

«Цели „СВО“ будут достигнуты, РФ предпочла бы сделать это путем переговоров», — процитировал слова Путина его помощник Ушаков.

Со своей стороны Дональд Трамп, как утверждает российская сторона, заявил, что соглашение для разрешения конфликта в Украине «уже близко». При этом в Кремле не прекращают настаивать на выполнении своих условий, невзирая на международную изоляцию и санкционное давление.

Кроме того, сообщается, что Путин предоставил Трампу собственную статистику по обмену телами погибших, утверждая, что с начала 2025 года РФ якобы передала Украине более 20 тысяч тел, тогда как взамен получила лишь около 500. Подобные заявления в очередной раз подчеркивают попытки Кремля использовать тему потерь для информационного давления.

«Для урегулирования в Украине путем переговоров Зеленский должен позитивно отреагировать на известные, изложенные ранее предложения», — заявил Ушаков.

Особое внимание диктатор уделил личным реверансам в сторону семьи Трампа. Он передал поздравления Мелании Трамп с прошедшим днем рождения и цинично «отметил ее вклад» в воссоединение детей с семьями — и это на фоне международных ордеров на арест российских должностных лиц за депортацию украинских детей.

В завершение Путин пытался заинтересовать Трампа «большими перспективами» в экономике и энергетике, надеясь на возобновление выгодных для РФ проектов. Стороны договорились поддерживать контакты как лично, так и через помощников.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что до сих пор видит шанс на прекращение огня в Украине.

Стоит напомнить, что Москва требовала полного контроля над всем Донбассом, что фактически означает отказ от подхода президента США Дональда Трампа прекратить боевые действия и «заморозить» линию фронта на нынешних позициях.

Также Россия продолжает вызывающе заявлять, что якобы не против «урегулирования» начатой войны в Украине «дипломатическими методами». В то же время Москва лживо обвиняет Киев в обратном.

