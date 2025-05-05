Путин предложил трехдневное перемирие в мае— Трамп высказался по этому поводу

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Американский президент Дональд Трамп назвал предложение кремлевского главы Владимира Путина относительно трехдневного перемирия в мае значительным шагом и отметил, что обе стороны стремятся к мирному урегулированию.

Об этом Дональд Трамп сказал во время общения с журналистами в Белом доме.

Трамп выразил надежду, что предложенное Путиным так называемое трехдневное перемирие станет началом «урегулирования конфликта». Он указал на «мирные усилия» в контексте российско-украинской войны и заявил о «хорошем положении для заключения соглашения», заметив, что обе стороны к этому стремятся.

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«Как вы знаете, президент Путин только объявил трехдневное прекращение огня. Возможно, это немного, но если бы вы знали, с чего мы начали… У нас был президент, три года не разговаривавший с Путиным. И такого не должно произойти. Это война, которой никогда не должно быть. И вы будете очень разочарованы, когда узнаете настоящее количество погибших. Она гораздо больше. Во много раз больше, я считаю. Но гораздо больше тех цифр, которые вы используете. Это очень смертоносная, ужасная война», — сказал Трамп.

Также президент США затронул тему трубопровода «Северный поток».

В частности, Трамп заявил, что может сказать, кто взорвал трубопровод «Северный поток» и отверг утверждение об ответственности за это РФ.

«Два с половиной года назад взорвался трубопровод „Северный поток“… Я думаю, что многие знают, кто его взорвал…» — сказал Трамп.

Напомним, президент РФ Путин и кремлевская верхушка пытаются подготовить россиян к более продолжительной войне в Украине и потенциальным будущим конфронтациям с Западом. Так считают исследователи ISW.

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